Non c'è pace per la scuola Girolami: senza mensa nè palestra e una parte del plesso ancora chiusa

La cucina non è mai stata riaperta. E ormai l'anno scolastico è quasi finito. La mensa è quindi rimasta inutilizzata, la palestra e gli uffici sono inagibili e i fondi per riqualificarli ancora non ci sono, il campetto da calcio è impraticabile, gli spazi esterni sono da riorganizzare. A tre anni dal crollo del controsoffitto nella scuola Girolami di Monteverde i bambini sono rientrati in classe, sì, ma la struttura è lontana dall'essere funzionante e a misura di bambino. Senza contare che una parte dell'immobile è ancora aspetta i lavori di ristrutturazione.

Il calvario della Girolami

Un'attesa infinita quella di papà e mamme dell'istituto comprensivo "Margherita Hack" di largo Victor Hugo Girolami. Due anni e mezzo fa, aprile 2019, la scuola d'infanzia ospitata dal plesso (che ha un ingresso anche su via Manassei) era stata chiusa dopo che lo stabile era stato dichiarato completamente inagibile, in seguito al crollo di un controsoffitto. Da lì, per le famiglie dei bambini che frequentavano l'istituto comprensivo, è iniziato il calvario: trenta le aule coinvolte tra elementari e materna, metà di queste trasferite a Portuense, le altre disseminate in vari istituti del territorio, con tempi di percorrenza dilatati.

La riapertura (a metà)

Lo scorso novembre, finalmente, la riapertura, rimasta però parziale perché a sei mesi di distanza c'è ancora da mettere in sicurezza il "corpo C". E restano chiuse mensa e palestra. "I bambini più grandi sono costretti a pranzare in classe - racconta una mamma, che preferisce restare anonima - senza contare la pessima qualità di un cibo che viene necessariamente trasportato da un'altra scuola". Le interlocuzioni dei genitori con il municipio sono costanti, ma le risposte arrivate non sono ancora state soddisfacenti.

"La Girolami non è in cima alle priorità del municipio, né della passata amministrazione né di quella attuale" tuonano dal comitato Riapriamo la Girolami, nato ad hoc quando la scuola è stata costretta a chiudere. "È cambiato colore politico, è cambiato il presidente, sono cambiati gli assessori, ma nulla è cambiato per le sorti di questa scuola e dei loro bambini che continuano ad essere ignorati e lasciati da parte da una politica che tanto proclama e poco realizza".

La versione del municipio

"Dispiace che non venga percepito dai cittadini, ma abbiamo lavorato ogni giorno per risolvere i problemi, l'impegno è tanto" commenta a RomaToday l'assessora alla Scuola del municipio Stella Squillace. Per quanto riguarda la mensa, "non era stata riattivata dalla precedente amministrazione, siamo intervenuti su un problema riguardante l'impianto elettrico, da adattare con un nuovo trasformatore. I tempi sono stati lunghi, siamo quasi in fondo. Purtroppo i ritardi nella consegna dei materiali edilizi, legati al caro energia, riguarda tutta Italia in questo periodo storico". Per quanto riguarda invece i lavori nel corpo "c" della scuola, dove insiste la palestra ancora inagibile, "non erano stati previsti fondi dalla precedente giunta - spiega ancora l'assessora - abbiamo chiesto al ministero dell'istruzione". Troppo presto e azzardato parlare di tempistiche di risoluzione. Si spera per l'anno scolastico in partenza a settembre.