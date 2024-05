La scuola di Monteverde è chiusa da 4 anni e il Comune ha perso i fondi per ristrutturarla

Chiusa da quasi quattro anni, abbandonata e vandalizzata, tanto che proprio nei locali dove studiavano gli alunni è recentemente scoppiato un incendio che ha ulteriormente peggiorato lo stato dell'edificio. Parliamo dell'istituto comprensivo Fabrizio De André di via Fabiola, a Monteverde nuovo, interdetto nel 2020 dopo la dichiarazione di inagibilità per problemi strutturali e il trasferimento degli alunni alla scuola Giorgio Franceschi di via di Donna Olimpia.

Per una parte del plesso è previsto un progetto di riqualificazione per ospitare una "casa di comunità", una struttura sociosanitaria che offre al cittadino accesso di prossimità all'assistenza non urgente, gestita dalla Asl Roma 3, da realizzare tramite una linea di finanziamento del Pnrr (Piano nazionale di ripresa e resilienza). Ma i tempi sembrano essersi allungati troppo, e la Regione Lazio ha da poco comunicato l'intenzione di rinunciare al progetto. Questo quanto emerso nell'ultima seduta di commissione Trasparenza in municipio XII.

Lungaggini e burocrazia

Dove si è inceppato l'iter? Il progetto è già stato approvato in Conferenza dei servizi, e grazie ad alcuni prescrizioni imposte dal municipio, prevederebbe anche interventi per il consolidamento dell'edificio nella parte che interessa la scuola, e che solo grazie a lavori che ne garantiscano la sicurezza potrebbe così riaprire. Il tutto senza modificare la destinazione d'uso dell'immobile ma tramite un "utilizzo temporaneo" consentito dalla normativa. A stabilire il mantenimento del vincolo edilizio scolastico è stata la stessa Assemblea capitolina con una delibera votata a febbraio 2022, perché il bene è del dipartimento Patrimonio di Roma Capitale.

L'appello al sindaco Gualtieri

Tra mille tavoli e carteggi tra Asl, Ministero, Ufficio scolastico regionale, Comune e municipio è mancato il passaggio della cessione della proprietà dal Patrimonio alla Asl, e ancora prima l'ok definitivo del Ministero al passaggio. Da qui lo stop arrivato a inizio maggio della Regione: non ci sarebbero più i tempi per rispettare la dead line fissata dal Pnrr. "Abbiamo chiesto aiuto al sindaco Gualtieri per capire se è possibile riaprire un tavolo con tutti i soggetti preposti, comprendere le reali volontà della Asl e le indicazioni definitive del Mim (Ministero dell'istruzione e del merito, ndr), e per trovare un'eventuale soluzione alternativa in termini di fondi disponibili" spiega l'assessora alla Scuola Maria Stella Squillace.

La polemica dall'opposizione

Critiche sono arrivate dall'opposizione. "La Asl ha rinunciato e non c'è un piano b" tuona il consigliere del M5s Alessandro Galletti. "L'operazione è da rifinanziare per poter procedere nuovamente alla gara. È un fallimento assoluto della giunta municipale". E di fallimento parla anche il capogruppo della Lega in municipio Giovanni Picone. "I cittadini devono sapere che una scuola di Monteverde, patrimonio storico del quartiere non solo è chiusa da anni, ma complice il lassismo del PD al Municipio XII e di come si gestisce vergognosamente il patrimonio pubblico rischia di rimanere abbandonata per sempre".