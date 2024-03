Scale al buio, gradini rotti, mura imbrattate. Da Monteverde l'appello per il decoro

Le scale di collegamento tra viale di Villa Pamphili e via Falda, nel cuore di Monteverde, necessitano di un intervento di manutenzione straordinaria da parte dell'amministrazione. A chiederlo sono i cittadini del quadrante e i volontari di Retake Roma, associazione nota in città per le azioni di ripristino del decoro urbano e di sensibilizzazione al rispetto degli spazi pubblici.

"Chiediamo che vengano illuminate adeguatamente, liberate le caditoie e riparati i gradini rotti. Per non parlare dei muri imbrattati, così come la targa toponomastica. Come gruppo ci siamo più volte occupati delle aree circostanti e abbiamo già in programma alcuni eventi per i prossimi giorni. Tuttavia è importante che gli uffici preposti, già sollecitati da alcuni cittadini tramite PEC, si attivino il prima possibile con questi interventi strutturali" afferma Paolo S., del gruppo Retake Roma Monteverde Vecchio.

"Non solo le scalette; il quartiere presenta problemi analoghi anche in altri luoghi, come le fatiscenti cassette idriche davanti all'edicola di Piazza Quattro Venti. Oltre alla pavimentazione divelta della stessa piazza. Una cosa è certa: vigileremo affinché vengano effettuati gli interventi adeguati da parte degli enti preposti".

Anche i volontari della colonia felina "A..mici di Via Falda" sono intervenuti in merito: "Ormai da anni la colonia è ben accettata nella zona, anche grazie al continuo lavoro di sistemazione e pulizia fatto dai volontari. Non possiamo tuttavia non notare l’assoluto disinteresse del municipio e di Roma Capitale per questa area in cui, oltre ad essere presente la nostra colonia, transitano quotidianamente centinaia di persone (adulti ma anche bambini, adolescenti e persone anziane) visto il punto strategico in cui si trova, tra la stazione ferroviaria Quattro Venti e alcune scuole pubbliche e il presidio dell’ospedale Bambin Gesù".

Oltre alla totale assenza di illuminazione delle scale di via Falda, alla sporcizia che si accumula quotidianamente "da ultimo vi sono stati vari episodi di bullismo e, purtroppo, sono stati avvistati anche gruppi di ragazzi che probabilmente stavano facendo uso di stupefacenti". Infine hanno concluso: "Anche a tutela dei nostri giovani, questa totale assenza di interesse da parte del municipio non è oltremodo accettabile e si chiede pertanto un intervento immediato delle istituzioni".