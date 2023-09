La Gianicolense si allaga e il semaforo sprofonda (e resta in funzione): ironia sui social

Pozzanghere, fanghiglia, terriccio e rifiuti sparsi: è quanto resta sulla circonvallazione Gianicolense dopo la rottura del tubo che lo scorso 21 settembre ha trasformato la strada in un vero e proprio fiume. E i danni non si limitano alla superficie, come dimostra il semaforo sprofondato all’altezza di piazzale Dunant, peraltro ancora del tutto funzionante (e lasciato così).

L’impianto è sprofondato per un cedimento dell’asfalto, con tutta probabilità proprio a causa delle infiltrazioni di acqua. E così chi si trova ad attraversare la strada è costretto a puntare lo sguardo verso il basso, visto che il pulsante per la prenotazione dell’attraversamento è appoggiato al marciapiede.

Ribattezzato “puffo-semaforo” sui social, dove la foto è stata condivisa ed è diventata in poco tempo virale, è inevitabilmente diventato oggetto di ironia. Tra scherzi e battute, però, c’è chi fa notare in tono preoccupato che “c’è poco da ridere. Se il palo è sprofondato di 3-4 metri o più, significa che sotto c’è una probabile voragine formatasi con le acque che sono defluite. In pratica la strada è a rischio crollo”.

L’allagamento della Gianicolense si è verificato dopo la rottura di una tubatura altezza dell'ospedale San Camillo, e oltre a lasciare a secco un intero quadrante ha comportato la chiusura della strada sino a domenica. Ancora da accertare, però, i danni provocati dall’acqua su un suolo già estremamente fragile.