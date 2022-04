Piazza Scotti, dopo il caos a cinque stelle si cambia: la nuova viabilità 

Cambia la viabilità in piazza Scotti, centro nevralgico del quartiere Monteverde. Dopo il progetto voluto nel 2020 dall'amministrazione M5s - una serie di interventi di allargamento dei marciapiedi e dell'aiuola centrale della piazza - che ebbe come conseguenza un traffico da incubo lamentato da cittadini e commercianti della zona, la nuova giunta a trazione dem, come promesso, rimette le mani sulla viabilità della zona.

A partire da oggi, martedì 19 aprile, via De Calvi tornerà a doppio ad esclusione del tratto davanti al mercato (che verrà invertito diventando senso di marcia da via Ronzoni verso piazza Scotti). Poi è ancora è prevista un'inversione del senso di marcia in via Maddalena di Canossa che torna com'era originariamente, con il senso unico a scendere da via De Calvi a Largo S. Eufrasia Pellettier. Per le vie adiacenti, invece, rimarrà tutto come era finora.

"In accordo con Raffaela Neri, assessora del municipio XII, e con la polizia locale, abbiamo deciso di aspettare il 19 aprile per effettuare questo cambio proprio per sfruttare i giorni di festa e di chiusura delle scuole, così che dal momento del rientro si abbia la possibilità di usufruire del nuovo percorso" spiega il presidente del municipio XII Elio Tomassetti. "Ma non finirà qui. Conosciamo bene i problemi dell0area intorno a piazza Scotti e ci siamo interessati sin da subito affinché si effettuasse un lavoro più esteso che desse maggiore respiro alla circolazione in questa zona". Da qui la richiesta a Roma servizi per la mobilità di aprire uno studio dedicato al quadrante. Insomma, le modifiche, è la promessa, non finiscono qui.

Cosa prevedeva il progetto dei grillini

Il progetto firmato M5s, da circa 900mila euro, venne realizzato nel 2020 e si concentrò sull'allargamento dell'aiuola centrale, con restrizione delle carreggiate di marcia e innalzamento delle quote della piazza tramite scivoli presso tutti gli accessi, con istituzione di parcheggi a spina nel tratto via De Calvi-via Valtellina e allargamento anche qui del marciapiede. In parallelo però furono pesanti e impattanti le modifiche alla viabilità del quadrante, con veri e propri imbuti di traffico nelle vie limitrofe alla piazza. Non si contano le proteste organizzate da cittadini e politici di opposizione a cantiere aperto. Gli stessi politici, oggi in maggioranza, intenzionati a rimettere le mani sul progetto.