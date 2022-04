Fiume d'acqua: strade chiuse e rubinetti a secco

Un fiume d'acqua in strada. Disagi per gli abitanti di Monteverde, dove nel pomeriggio di lunedì si è registrata una perdita sulla pubblica via. L'intervento degli agenti del XII gruppo della polizia locale di Roma Capitale in piazza Antonio Salviati, con i caschi bianchi che hanno chiuse diverse strade interessate dalla perdita.

In particolare la fuoriuscita si è registrata a partire dalle 17:30 del 4 aprile da un tombino Telecom in via Pietro Cartoni, fronte civico 203. Sul posto - oltre agli agenti della municipale - i tecnici di Acea e di Telecom, con l'azienda di fornitura di acqua che ha chiuso i rubinettti a partire dalle 4:00 di stanotte.

Un vero e proprio fiume d'acqua con la stessa che ha allagato diverse strade richiedendo la chiusura, oltre che della piazza, anche di via Marcantonio Odescalchi, via Piero Cartoni e via Antonio Pignatelli.

Come informano da Acea l'erogazione dell'acqua è stata poi ripristinata a partire dalle 11:30 di stamattina.