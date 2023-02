A Monteverde piantati 78 nuovi alberi

Anche nel territorio del Municipio XII arrivano nuovi alberi. Nello specifico, esemplari di Sophora Japonica, piantati in questi giorni in via Poerio, a Monteverde Vecchio.

Alla piantumazione dei 78 nuovi alberi hanno partecipato il presidente del Municipio XII, Elio Tomassetti, e l’assessora all’Ambiente e ai Rifiuti, Sabrina Alfonsi, insieme con l’assessora municipale alle Politiche del Verde, Raffaella Neri. Gli alberi, che metteranno le prime foglie a primavera, sostituiscono i tronchi spogli degli alberi a fine vita, rimasti per anni nelle loro pozze.

“Continua il piano di messa a dimora delle nuove piante - ha detto Alfonsi - Il contributo degli alberi nel mitigare il clima in città è fondamentale e lo sarà ancora di più in futuro. Stiamo lavorando in tutti i territori per ricostituire il patrimonio delle alberature stradali e parallelamente procediamo con i piani di messa a dimora nei parchi e aree verdi. Da Monteverde a Salario, dove sono stati rimessi a dimora in via Ugo Ojetti 27 Aceri e altri 22 sono stati piantati presso l'area ludica in zona Cinquina, fino a via di Grotta Gregna e via Santi, dove sono stati piantati nuovi Aceri”.

Un milione di alberi per Roma e provincia: il piano di forestazione urbana

Roma Capitale, a questo proposito, a maggio del 2022 aveva firmato un accordo con Crea per raggiungere un obiettivo ambizioso: piantare un milione di alberi tra Roma e provincia usando i fondi del PNRR. Obiettivo, raggiungere la neutralità climatica chiesta dall’UE entro il 2050 e ridurre i gas serra dell’Agenda Onu 2030. La Città Metropolitana di Roma dovrà dunque includere, tra i progetti finanziati con fondi PNRR e destinati alla “Tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano”, anche quello della forestazione della capitale, cui spettano due terzi delle piantumazioni, e della provincia.

Per il trienno 2022-2024 verranno così richiesti al governo 35 milioni di euro così suddivisi: 9 milioni per 208mila piante per 208 ettari per la prima annualità; 9 milioni per 208mila piante per 208 ettari per la seconda annualità e 17 milioni per 392mila piante per 392 ettari per il 2024.