Dopo due anni di pandemia tornano le notti bianche a Roma. Si riparte da Monteverde 

Tornano le notti bianche a Roma. Sabato 28 maggio, a Monteverde, musica live, degustazioni e iniziative varie animeranno le strade del quartiere come non si vedeva in città dal periodo pre covid. L'ultimo evento simile risale a febbraio 2020, per i 100 anni di Garbatella, due settimane prima del lockdown. Oggi la Capitale, superata l'emergenza sanitaria, riparte e lo fa anche recuperando gli spazi pubblici svuotati da due anni di pandemia.

Così via Jenner, piazza Scotti e il mercato de Calvi, cuori pulsanti del quartiere Monteverde in XII municipio, saranno animate dalle 16 a mezzanotte, con artisti di strada, musica dal vivo, presentazione di libri, oltre all'apertura serale, eccezionale, dei negozi. All'organizzazione dell'evento hanno partecipato l'ags mercato de Calvi, il comitato di quartiere Monteverde nuovo, l'associazione negozianti di via Jenner, in collaborazione con il municipio che ha patrocinato l'evento. Tutto a costo zero o quasi per l'ente locale.

Per l'occasione è atteso il sindaco Gualtieri, l'assessore alla Cultura Miguel Gotor al mercato de Calvi alle 18 e 30 per la presentazione del libro della figlia di Aldo Moro, l'assessora al commercio Monica Lucarelli e allo sport Onorato, e il delegato del sindaco alle politiche giovanili Lorenzo Marinone. Nel perimetro del mercato si potrà fare la spesa fino a tardi, mangiare, e assistere a laboratori didattici sull'economia circolare, musica dal vivo, spettacoli teatrali.

"Abbiamo fortemente voluto quest'iniziativa - commenta a RomaToday la vicepresidente del municipio XII Alessia Salmoni - crediamo abbia una valenza economico sociale e dia impulso al volontariato e all'associazionismo dei nostri territori, dei comitati di quartiere, questa è la via da seguire per rendere nuovamente vivi i nostri quartieri tramite sviluppo di momenti di aggregazione".

"Cultura, arte, giochi ed enogastronomia, finalmente Monteverde torna in piazza. Complimenti al municipio per aver organizzato questa bellissima notte di aggregazione cittadina" dichiara a RomaToday il delegato Marinone. Si potrà replicare a livello cittadino? In programma non c'è ancora una vera e propria notte bianca ma si lavora alla realizzazione di "isole" da animare nella fascia serale in tutti i municipi. Aree da riqualificare portando eventi e appuntamenti musicali, artistici enogastronomici, per tutta l'estate. Un modo per attenuare l'impatto della movida notturna nelle solite piazze del centro cittadino e di recuperare spazi urbani dimenticati.