"Un’indagine per i Cinque di Monteverde”: il nuovo romanzo noir ambientato a Roma

Mercoledì 25 gennaio alle ore 19:30 verrà presentato a Spazio5 (via Crescenzio 99/d) il libro di François Morlupi “Nel nero degli abissi. Un’indagine per i Cinque di Monteverde” (Salani, 2022). L’autore dialogherà con Francesca Ripanti (PxiL - Pazzi X i Libri).

François Morlupi (1983), scrittore italofrancese che lavora in ambito informatico in una scuola francese di Roma ridà una nuova linfa col suo noir ai protagonisti dei suoi precedenti romanzi (Il colbacco di Sofia. Una nuova indagine per il commissario Ansaldi (Croce Libreria, 2020) e Come delfini trapescecani. Un’indagine per i Cinque di Monteverde (Salani, 2021; TEA, 2022): il commissario Ansaldi e il commissariato di Monteverde.

Il commissariato di Monteverde avrà come palcoscenico di questa nuova avventura il grande parco di Villa Pamphili, a due passi da Monteverde e non lontano dal Vaticano e i suoi due volti molto differenti: di giorno è un giardino che accoglie bambini, anziani e sportivi; di notte si trasforma in un rifugio abusivo per senzatetto, drogati e prostitute. All’alba di una gelida mattina di gennaio, una di loro viene trovata senza vita, brutalmente uccisa con un’arma da taglio. Era italiana, aveva poco più di vent’anni, una ragazza sola, si vendeva per pagarsi l’università. L’omicidio sconvolge il commissario Ansaldi e i suoi agenti, perché apre uno squarcio di disperazione nella tranquilla routine del loro quartiere. L'omicidio arriva a due settimane da un importante vertice politico fra i principali capi di Stato europei, con gli occhi del mondo puntati sulla capitale. Indipendentemente dal fatto che ci sia oppure no una connessione fra i due eventi, per il commissario è appena cominciata una terribile corsa contro il tempo.

"Nel nero degli abissi. Un’indagine per i Cinque di Monteverde" di François Morlupi pubblicato da Salani (Milano) nella collana “Le stanze” è disponibile in libreria e online da marzo 2022.