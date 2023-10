Lievitano i costi per il nuovo mercato di San Giovanni di Dio: l'opera costerà (almeno) il doppio

I cinque milioni a disposizione per il nuovo mercato di San Giovanni di Dio non basteranno. Ne serviranno almeno il doppio. A dirlo sono i tecnici capitolini ascoltati durante l'ultima seduta di commissione Trasparenza. Chiamati a fare il punto su una delle opere più discusse e attese del quadrante di Roma ovest, illustrano l'iter in corso per arrivare alla progettazione definitiva da far passare dai pareri della Conferenza dei Servizi, che a differenza di quanto comunicato dallo stesso Campidoglio la scorsa estate, non è ancora partita. Il progetto di base risale al 2020 e porta la firma di un team di architetti vincitore del concorso bandito a livello comunale. Negli ultimi tre anni però sono state apportate una serie di modifiche all'originale. E ora i costi sono lievitati.

Il punto sul progetto

"Stiamo visionando il progetto con il dipartimento Ambiente e con la Asl, per raccogliere i pareri preventivamente e andare più rapidi in Conferenza dei servizi" spiega il Rup del procedimento, afferente del dipartimento Urbanistica. Prossimo step, il confronto con il dipartimento Simu che ha in carico la gara. Il 6 novembre inizieranno gli scavi per le indagini archeologiche del sottosuolo. Da lì decorreranno i tempi per la consegna da parte degli architetti della progettazione definitiva, che sono 60 giorni.

Costi raddoppiati

Ancora non è possibile quantificare i costi reali, perché manca un quadro tecnico-economico della nuova opera, ma i tecnici ne sono certi e in commissione lo dicono chiaramente: "Serviranno almeno il doppio dei fondi per la realizzazione del mercato". Al momento nelle casse capitoline ci sono 5,12 milioni di euro, ma essendo slittati più volte i tempi dell'opera, i fondi - come da prassi quando ci si accorge di non essere in tempo a realizzare un progetto entro l'anno corrente - sono stati stralciati dall'ultimo bilancio con la promessa di recuperarli in quello successivo. Ora è il problema è trovarne di nuovi. E quantificare successivamente anche i costi per il trasferimento temporaneo dei banchi altrove, capendo se dovrà essere o meno a carico degli stessi operatori.

Il trasferimento dei banchi

Dove finiranno i banchi negli anni (un paio almeno quelli stimati per i lavori) in cui resterà aperto il cantiere? "Stiamo valutando diverse opzioni insieme a Roma Servizi per la Mobilità" fa sapere l'assessora al Commercio Alessia Salmoni. Quasi certamente si tratterà di una strada della viabilità secondaria intorno al mercato. L'idea è quella di non spostare le attività troppo lontano dalla piazza, per poter mantenere i rapporti con la clientela attuale. Potrebbe trattarsi di via Ghislieri, o di piazza Madonna della Salette.

Circa un centinaio di banchi affastellati, tra alimentari e non, carenza di servizi, continue infiltrazioni d'acqua dalle tettoie crepate e ruggine ovunque. Il volto del mercato è questo da decenni tra promesse di rinnovamento mai mantenute. Attualmente, date le condizioni igienico-sanitarie precarie e non a norma, San Giovanni di Dio è considerato, si dice in gergo tecnico, su sede "impropria". Una volta terminati i lavori, che ovviamente dovranno seguire tutte le disposizioni di legge in materia, il mercato tornerà a classificarsi su sede "propria".