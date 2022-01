Il mercato di San Giovanni di Dio ricompare a bilancio: i fondi tornano disponibili per il 2022

I fondi per il mercato di San Giovanni di Dio sono tornati a bilancio per l'anno corrente. La riqualificazione dell'area, che i monteverdini attendono da tempo, potrà quindi partirà a stretto giro. A consentire il recupero dei quasi 4 milioni e mezzo di euro, un subemendamento del consigliere Pd Lorenzo Marinone, votato ieri in serata durante la sessione di bilancio.

"Grazie alla firma della presidente della commissione Bilancio Giulia Tempesta congiunta alla mia, è stato presentato il subemendamento per portare i fondi in questa annualità - commenta a RomaToday - da anni la nostra città attendeva questo mercato che ormai versa in condizioni difficili. Grazie al nostro intervento, si riqualificherà in maniera strategica tutta l’area del quartiere di Monteverde, rendendolo uno spazio polivalente, adatto ad ospitare anche eventi culturali e ludici. Il nostro intervento mira proprio a rendere questo mercato un vero e proprio polo di aggregazione, il primo di una lunga serie come Roma merita di avere".

Così l'amministrazione municipale, e il territorio, tirano un sospiro di sollievo. La giunta capitolina, con un emendamento precedente al voto in aula, aveva fatto slittare i fondi destinati alla realizzazione del nuovo mercato dall'annualità 2022 all'annualità 2023, sollevando proteste anche tra i consiglieri di opposizione. Grazie all'atto portato in Consiglio comunale in queste ore, il capitolo di spesa torna nuovamente disponibile e pronto per essere investito nel cantiere che restituirà alla zona un mercato degno di questo nome.

Quale progetto per il mercato

Il concorso di progettazione, lo ricordiamo, è stato bandito dal Comune di Roma insieme all’Ordine degli Architetti della Capitale nel 2020 e vinto dai professionisti Giorgio Scarchilli (mandatario e responsabile del progetto), Alessandro Parena, Damiano Capuzzo e Nicola Braggio. Il progetto quindi esiste già, aspetta solo di essere messo a bando per individuare la ditta che effettuerà i lavori.

In sintesi dovrebbero sorgere nuovi box quadrati di 2,5 metri di lato e coperti, di volta in volta, da pannelli fotovoltaici, da vetro o da altre coperture, saranno assemblati in due file da quattro, ricavando così un modulo da otto. Quattro di queste modularità costituiranno un rione mercatale; tanti rioni assemblati, con al centro una piazza, andranno a disegnare il "mercato rionale". E proprio la piazza del mercato dovrebbe essere elemento cruciale nella progettualità quale "elemento indispensabile nella formazione di dinamiche di integrazione sociale".