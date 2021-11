Mercato di San Giovanni di Dio, stralciati dal bilancio i fondi per il progetto. Il Pd si difende: "Verranno ristanziati"

È bagarre in municipio XII. I 4 milioni e 350mila euro stanziati la scorsa estate dal M5s per il progetto di riqualificazione del noto mercato rionale di San Giovanni di Dio sono stati stralciati dal bilancio 2021 facendo letteralmente infuriare le forze di opposizione. "Si stanno tecnicamente stralciando dal 2021 in quanto l'amministrazione uscente non ha saputi spenderli entro l'anno in corso" spiegano in una nota congiunta Elio Tomassetti, presidente del municipio, e Lorenzo Marinone, consigliere dem in Consiglio comunale.

"Dovranno pertanto essere spesi entro il 2022. Pertanto, ora ci metteremo a lavoro per dare quanto prima un mercato nuovo e accogliente al nostro municipio, evitando ulteriori polemiche con chi, evidentemente, deve ancora digerire la sconfitta elettorale". Insomma, i fondi sulla carta sono spariti ma torneranno se non nel voto finale dell'assestamento con qualche modifica, nel prossimo bilancio triennale. La spiegazione però non ha convinto le minoranze.

"Non troviamo, come in realtà poteva essere contabilmente fatto, l'inserimento del medesimo importo nell'anno 2022 e quindi, stando alle carte, ad oggi i 4,35 milioni di euro che aveva fatto trovare il M5S, seppur fuori tempo massimo rispetto alla scelta della tipologia di intervento, oggi non ci sono più" tuonano i consiglieri della Lega Giovanni Picone, eletto in municipio, e Fabrizio Santori, consigliere comunale. "Tutti i fondi a disposizione derivanti dall'operazione di stralcio che coinvolge 74,12 milioni per le progettualità del 2021 e 1,28 milioni per quelle del 2022, grazie al PD e al Sindaco Gualtieri rientreranno ora all’interno di una logica di spartizioni tra correnti e Municipi".

Anche i Cinque Stelle, comunque rei quei soldi di non averli impegnati in tempo nel bando di gara, gridano allo scandalo. "La programmazione della variazione di bilancio per il biennio 2021-2023 attuata dalla giunta Gualtieri è quanto di più vacuo, inconsistente e addirittura dannoso per la città ci possa essere. Stiamo parlando di una manovra senza visione politica che riesce a contemperare l'impossibile combinata di non fare arrivare a dama importanti progetti, di tagliare finanziamenti già stanziati e di non programmarne altri" scrivono i grillini in un post sulla pagina Facebook M5S Roma. "Gravissimi sono i tagli compiuti sulle opere dei mercati San Giovanni di Dio, dell'Alberone e del Farmers' Market Corviale. Bucati, insomma, tutti gli obiettivi che erano assolutamente raggiungibili e con l'aggravante di non riprogrammare nemmeno nuovi stanziamenti".

Già, eppure sono proprio i Cinque Stelle ad aver già stanziato la stessa cifra nel 2020 salvo poi stralciarla dal bilancio e reinserirla con una variazione di bilancio la scorsa estate. Ricordiamo che il concorso di progettazione è stato bandito dal Comune di Roma insieme all’Ordine degli Architetti della Capitale nel 2020 e vinto dai professionisti Giorgio Scarchilli (mandatario e responsabile del progetto), Alessandro Parena, Damiano Capuzzo e Nicola Braggio. Il progetto quindi esiste già.

In sintesi dovrebbero sorgere nuovi box quadrati di 2,5 metri di lato e coperti, di volta in volta, da pannelli fotovoltaici, da vetro o da altre coperture, saranno assemblati in due file da quattro, ricavando così un modulo da otto. Quattro di queste modularità costituiranno un rione mercatale; tanti rioni assemblati, con al centro una piazza, andranno a disegnare il "mercato rionale". E proprio la piazza del mercato dovrebbe essere elemento cruciale nella progettualità quale "elemento indispensabile nella formazione di dinamiche di integrazione sociale". Il tutto sempre che i fondi, prima o poi, arrivino davvero.