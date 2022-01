Mercato San Giovanni di Dio, atto in giunta fa slittare i fondi: "Beffa per Monteverde"

Per l'avvio dei lavori il territorio dovrà aspettare almeno un paio d'anni. La giunta capitolina, con un emendamento al bilancio 2022-2024, ha spostato i fondi destinati alla realizzazione del nuovo mercato di San Giovanni di Dio dall'annualità 2022 all'annualità 2023. Parliamo dei 4 milioni e 350mila euro stanziati la scorsa estate dal M5s per il progetto di riqualificazione, prima stralciati dal bilancio 2021 e ora ulteriormente spostati.

"Depositeremo immediatamente una richiesta di consiglio straordinario su piazza San Giovanni di Dio perché questi affronti non passino inosservati alla cittadinanza e per mettere alle strette una maggioranza che tutto sta facendo tranne che occuparsi dei bisogni ed urgenze del territorio" denunciano Fabrizio Santori, consigliere capitolino della Lega e Giovanni Picone, capogruppo in municipio XII. Sulla questione avevano bacchettato la maggioranza già a ottobre, quando gli stessi fondi erano stati eliminati dal bilancio di assestamento, perché la scorsa amministrazione non fece in tempo a impegnarli. Allora il minisindaco Pd Elio Tomassetti rassicurò sul fatto che il capitolo di spesa sarebbe stato ristanziato nel 2022.

Scorrendo però le 124 pagine di emendamento di giunta dell'11 gennaio scorso, troviamo le rimodulazioni delle annualità per alcune opere a mutuo. Ossia lo spostamento di risorse dal 2022 al 2023. E il mercato di San Giovanni di Dio rientra tra queste. Un altro anno di attesa insomma. Anche se l'atto, così come l'intero bilancio di previsione, deve passare ancora, questa settimana, dal voto definitivo dell'aula Giulio Cesare. "Avevamo visto giusto già dal bilancio di assestamento di ottobre dove la progettualità fu tagliata ma alle nostre denunce arrivarono le rassicurazioni di Presidente di Municipio e consiglieri capitolini. Le loro parole ora sanno di beffa per i cittadini di Monteverde" tuonano ancora i leghisti.

"I fondi sono stati tolti dal titolo II per motivazione di tipo tecnico" spiega a RomaToday Tomassetti, anche stavolta assicurando che verranno reinseriti al 2022 con un nuovo emendamento. Il territorio attende.

Quale progetto per il mercato

Il concorso di progettazione per il mercato è stato bandito dal Comune di Roma insieme all’Ordine degli Architetti della Capitale nel 2020 e vinto dai professionisti Giorgio Scarchilli (mandatario e responsabile del progetto), Alessandro Parena, Damiano Capuzzo e Nicola Braggio. Il progetto quindi esiste già, aspetta solo di essere messo a bando per individuare la ditta che effettuerà i lavori. In sintesi dovrebbero sorgere nuovi box quadrati di 2,5 metri di lato e coperti, di volta in volta, da pannelli fotovoltaici, da vetro o da altre coperture, saranno assemblati in due file da quattro, ricavando così un modulo da otto. Quattro di queste modularità costituiranno un rione mercatale; tanti rioni assemblati, con al centro una piazza, andranno a disegnare il "mercato rionale". E proprio la piazza del mercato dovrebbe essere elemento cruciale nella progettualità quale "elemento indispensabile nella formazione di dinamiche di integrazione sociale".