Al mercato di Porta Portese la stretta sulla sicurezza: raddoppiati i vigili urbani

Raddoppiano i vigili urbani al mercato domenicale di Porta Portese, per controllare le attività abusive e il rispetto delle misure legate al traffico e ai nuovi orari da rispettare per montare e smontare i banchi. "I rinforzi sono arrivati a partire da domenica scorsa - fa sapere a RomaToday il presidente del municipio XII Elio Tomassetti - ce li ha inviati direttamente il Comando centrale". Si sommeranno dunque agli agenti del gruppo municipale già in attività ogni domenica sull'area.

L'ordinanza con i nuovi orari

Una richiesta che va di pari passo all'ordinanza firmata a gennaio con alcune novità. Dal 21 gennaio il mercato resta aperto dalle 7 alle 14, e gli operatori devono concludere le operazioni di smontaggio delle strutture utilizzate per la vendita entro e non oltre le 15.30. Così che l'intera area pavimentata compresa tra via Carlo Porta e via Pascarella sia libera da merci e mezzi relativi alle attività di mercato, se non espressamente autorizzate, per garantire ai cittadini la fruibilità dello spazio.

"Le particolari caratteristiche assunte negli anni dal mercato domenicale di Porta Portese - si legge nell'ordinanza - impongono, nelle more delle procedure di riqualificazione dello stesso e della definizione di una planimetria complessiva, di definire prescrizioni atte a garantire sicurezza, decoro e vivibilità dell'area per i residenti e i frequentatori del mercato".

Verso il restyling

Nel frattempo il municipio, dopo aver azzerato il vecchio progetto del M5s che "presentava troppe criticità", lavora alla riqualificazione che interesserà l'intero mercato. L'idea è quella di compattarlo, accorpando i banchi per categorie merceologiche. "Abbiamo affidato il progetto all'architetto, siamo a buon punto" assicura il minisindaco Tomassetti. Tra le priorità, il rispetto delle vie di fuga e l'accesso ai mezzi di soccorso, l'individuazione di un'area parcheggio per i furgoni, oltre a dover fissare delle dimensioni standard per i banchi.