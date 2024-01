Porta Portese, nuovi orari per i banchi del mercato. La stretta per garantire sicurezza e decoro

Aspettando il piano per la riqualificazione, al mercato di Porta Portese il municipio impone nuove orari. Da domenica 21 gennaio entreranno in vigore le novità, stabilite dall'ordinanza a firma del presidente Elio Tomassetti. Il mercato resterà aperto dalle 7 alle 14.

Gli operatori dovranno concludere le operazioni di smontaggio delle strutture utilizzate per la vendita entro e non oltre le 15.30. Così che l'intera area pavimentata compresa tra via Carlo Porta e via Pascarella sia libera da merci e mezzi relativi alle attività di mercato, se non espressamente autorizzate, per garantire ai cittadini la fruibilità dello spazio.

"Le particolari caratteristiche assunte negli anni dal mercato domenicale di Porta Portese - si legge nell'ordinanza - impongono, nelle more delle procedure di riqualificazione dello stesso e della definizione di una planimetria complessiva, di definire prescrizioni atte a garantire sicurezza, decoro e vivibilità dell'area per i residenti e i frequentatori del mercato".

Verso il nuovo mercato

Intanto il municipio lavora al progetto di restyling che interesserà l'intero mercato. "Andrà a compattarlo dividendo i banchi per categorie merceologiche" ha spiegato il minisindaco in un'intervista rilasciata a RomaToday. "Deve tornare a essere un gioiello della città e volano di lavoro per le mille imprese che tutte le domeniche svolgono lì la loro attività. Stiamo procedendo intanto con il censimento dei regolari. Sicuramente nella progettazione finale avremo un occhio di riguardo anche per gli abitanti, ostaggio di un mercato diventato senza regole".