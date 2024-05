Il mercato di Monteverde vecchio si rifà il look. Ecco il progetto

Grazie al Giubileo, lo storico mercato di Monteverde vecchio cambierà volto. Ieri la presentazione del progetto al teatro Regina Pacis, alla presenza del presidente Elio Tomassetti e dell'assessora al Commercio Alessia Salmoni.

I dettagli del progetto

La nuova struttura, in via Giovanni Battista Niccoli, comprenderà 24 banchi, più gli spazi per i produttori locali e le rotazioni ambulanti, che oltre la chiusura delle attività potranno essere usati anche per iniziative pubbliche. Prevista nel progetto una corsia per lo scarico merci e i mezzi di emergenza, nonchè i box per tutti i servizi.

L'area mercatale sarà ospitata nel tratto compreso tra via Federico Torre e via Alberto Mario, quest'ultima destinata a una delle zone 30 del municipio, dove le auto appunto dovranno transitare a velocità ridotta. Nell'altro tratto di via Niccolini (fino a via Guerrazzi) saranno ospitati gli operatori durante il cantiere e, in seguito, a lavori ultimati saranno sistemati i parcheggi per i furgoni e per tutta la cittadinanza. Il progetto prevede anche la piantumazione di nuovi alberi.

"Ringrazio il lavoro fatto dagli Uffici tecnici del Municipio XII e dai professionisti incaricati" commenta il presidente Tomassetti. "Il lavoro sarà possibile grazie ai fondi giubilari che il sindaco ha deciso di trasferire ai municipi". Nel caso specifico, un milione di euro. Secondo le tempistiche fornite dal municipio, il cantiere partirà a fine estate e avrà la durata di circa un anno.