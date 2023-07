Nuovi impianti elettrici nei 10 asili nido del municipio

Sono stati avviati nel tredicesimo municipio gli interventi di ristrutturazione dei dieci asilo nido del territorio che porteranno una maggiore sicurezza e risparmio energetico alle strutture.

Nello specifico i lavori riguarderanno il rifacimento di tutti gli impianti dei nidi del municipio e termineranno prima delle riaperture previste per settembre. L’opera di manutenzione garantirà impianti elettrici certificati e risparmio energetico, aumentando la sicurezza e l’efficienza delle strutture.

A comunicarlo è stato il presidente del municipio XIII Elio Tomassetti che ha presenziato in un sopralluogo al nido Morgana La Rana, sito in via dei Colli Portuensi. Il minisindaco ha tenuto a ringraziare: “l’Assessora Stella Squillace per la sua tenacia e la competenza dei nostri uffici tecnici”.