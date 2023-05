Al via i lavori stradali notturni in via Cavallotti

Dalle 21:00 di oggi, lunedì 29 maggio 2023, inizieranno i lavori di rifacimento del manto stradale su via Felice Cavallotti nel municipio XII. Ad annunciarlo il presidente di municipio Elio Tamassetti.

Gli interventi si svolgeranno sempre in orario notturno e comprenderanno il tratto a partire dall’incrocia in via Quadrario per proseguire verso via Poerio. Per permettere il regolare svolgersi dei lavori e per completarli il prima possibile è richiesto ai cittadini di rispettare il divieto di sosta lungo il tratto di strada interessato.

“Ringrazio l’assessore Geraci per l’attenzione e la dedizione che sta ponendo nel rifacimento delle strade del nostro territorio” dichiara Elio Tomassetti, presidente del municipio XII.