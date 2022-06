Lavori lumaca alla stazione Quattro Venti. La riqualificazione è in ritardo di mesi

Il cantiere è partito a novembre 2021, ma ancora i risultati dei lavori non si vedono. Basta affacciarsi sull'area recintata intorno alla stazione di viale dei Quattro Venti per rendersi conto degli evidenti ritardi, confermati dalla stessa amministrazione locale. Non c'è ancora traccia delle opere promesse. E il playground, quello inaugurato nel 2019, rimane al momento inaccessibile.

Cosa prevede il progetto

Il progetto di riqualificazione è stato approvato dalla giunta capitolina nel 2020, con uno stanziamento di 474mila euro. Prevede nei pressi della stazione ferroviaria una nuova area cani con fontanella annessa, una zona di sosta con gazebo e recinzione, interventi sul verde e sull'arredo, una fila di orti urbani e attrezzi ginnici. I lavori sono partiti, almeno sulla carta, il 18 novembre 2021, data riportata anche sul cartello affisso al perimetro del cantiere. La conclusione, secondo quanto comunicato dall'amministrazione, doveva avvenire in 210 giorni. Sette mesi. A giugno quindi il territorio aspettava il taglio del nastro.

Le immagini scattate nella giornata di ieri, lunedì 6 giugno, però parlano chiaro. Non solo all'interno del cantiere, di competenza del dipartimento capitolino Ambiente, l'area è molto simile a quella di sei mesi fa, ma la recinzione arancione risulta divelta in più punti, tanto da essere stata scavalcata in più occasioni dai ragazzi per utilizzare comunque l'area giochi.

La polemica

"Non denunciamo solo lo stato di abbandono di cantiere, fatto già grave di per sé, ma l'assenza di programmazione che crea incertezze tra la cittadinanza, degrado e tempistiche lunghissime" commenta il consigliere della Lega in municipio XII, Giovanni Picone. "L'area dietro la stazione Quattro Venti è stata stretta nella morsa delle competenze e mai nessuno si è prodigato per risolvere questa problematica".

Il perché dei ritardi

La ragione dei ritardi? "Ferrovie ha fatto dei lavori sui binari ed era troppo pericoloso continuare a lavorare" spiega a RomaToday il presidente del XII municipio Elio Tomassetti. "In più si sono aggiunti i ritardi della ditta nell'approvvigionamento dei materiali. Da tre settimane comunque i lavori sono ripartiti. Da oggi verrà cambiata anche la recinzione. Non si vedono mezzi pesanti perché hanno già sbancato il terreno portando via i materiali di risulta e già piantato alcune essenze arboree. La prossima settimana cominceranno con l'allestimento del percorso salute. Dovrebbe tardare di un mese la riapertura". Solo della parte nord però, poi c'è l'altra parte di lavori nel quadrante sud dell'area, che comincerà appena chiuso il primo. Su questo ancora mancano tempi certi.