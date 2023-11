Italo nelle scuole di Roma per il progetto contro la violenza di genere

In occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne, Italo ha lanciato un progetto coinvolgendo le scuole contro la discriminazione e violenza di genere.

L’azienda ha incontrato 50 studenti del Liceo Scientifico Morgagni (il primo dei 5 scelti per il progetto) insieme ad un team di esperti per trasferire a ragazzi e ragazze quei valori di rispetto, autonomia, indipendenza economica, inclusione per ottenere una vera parità di genere.

Gianbattista La Rocca, Amministratore Delegato di Italo ha dichiarato: “La parità di genere è uno dei nostri valori fondanti: su 1400 risorse il 50% è donna, sono sempre di più le donne macchiniste, ruolo fino a pochi anni fa ritenuto solo maschile, perché da noi quello che guida è solo il merito. Siamo stati sempre in prima linea per difendere l’inclusione e combattere la violenza di genere, e le varie iniziative intraprese negli anni, che hanno avuto un enorme successo, ne sono la prova. Riteniamo sia arrivato il momento, però, di compiere uno scatto ulteriore. Vogliamo parlare in particolare a chi si sta formando come i ragazzi delle scuole che sono il nostro futuro. Con l’ambizioso obiettivo, attraverso questo progetto, di supportare anche l’educazione alle relazioni e all’affettività tra i giovani”.

All’incontro presso il plesso scolastico hanno partecipato la giornalista Valeria Santoro i campioni sportivi Lucia Fattori (Nazionale Paracadutismo, Bronzo ai Campionati Italiani), Daniela D'angelo (Nazionale Paracadutismo, detentrice del record italiano), Stefano Maniscalco (Guardia di Finanza e Campione del mondo di Karate) e Emanuele Bruno (Guardia di Finanza, judoka Campione Europeo e Vice Campione mondiale delle forze armate).

Gli studenti hanno poi avuto un confronto, grazie alla collaborazione di Italo con Welfood (società leader nel prestare servizi di supporto psicologico), g con una professionista che ha illustrato il problema della violenza di genere da un punto di vista psicologico.