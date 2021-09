Elezioni municipio XII: intervista a Pietrangelo Massaro, candidato presidente per il centrodestra

Dalla manutenzione dei giardini pubblici alla valorizzazione di Villa Pamphilj, passando per un mirato lavoro nelle periferie fino all'edilizia scolastica: Roma Today ha discusso di alcuni dei principali temi del XII Municipio con Pietrangelo Massaro, candidato alla presidenza per il Centrodestra alle prossime elezioni del 3 e 4 ottobre.

Manutenzione dei parchi pubblici - il caso "Gianni Rodari"

Per evitare che i luoghi pubblici e in particolare i giardini sprofondino nel degrado, secondo Massaro ci vuole una programmazione degli interventi e una manutenzione ordinaria, oltre che informazione ed educazione della cittadinanza. "Dopo la riqualificazione eravamo soddisfatti" specifica il candidato parlando del giardino di Monteverde Vecchio "ma poi abbiamo constatato che senza programmazione e manutenzione ordinaria l’area versa nel degrado".

Villa Pamphilj

Un presidente di municipio può esercitare un’influenza nei confronti di Roma Capitale, l'esordio di Massaro. Per tutelarla, secondo lui, bisogna pensare alla sicurezza, videosorveglianza, controllo maggiore, oltre alla riqualificazione delle strutture interne alla villa, che secondo il centrodestra dovrebbero essere assegnate in maniera trasparente ad associazioni che renderebbero queste strutture luoghi di aggregazione e fungerebbero da controllo sulla villa.

Periferie

Bisognerebbe partire dal piano periferie approvato ma non attuato, annuncia Massaro. Ripartire dall’ascolto dei residenti, delle associazioni e dei commercianti. Attraverso questo, individuare misure concrete per portare benessere, creare luoghi di aggregazione sociale e sportiva dove mancano e migliorare gli esistenti, valorizzare i parchi e realizzarne di nuovi, occuparsi delle scuole, creare aree cani, ridare un senso di dignità a chi abita in periferia.

Edilizia scolastica

"Il Municipio non ha bilanci sufficienti che consentano di ristrutturare, riqualificare tutte le scuole" spiega con sincerità Pietrangelo Massaro. Si può fare, spiega il candidato, solo con la condivisione dei percorsi con il Comune che ha autonomia e bilancio per farlo. Lavorare con il Comune per far capire l’importanza delle scuole e agire in comunione.

(riprese e montaggio di Veronica Altimari)