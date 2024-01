Vetri spaccati e auto prese d'assalto. Su via Ramazzin è emergenza ladri

C'è chi ha paura a parcheggiare la macchina la sera sulla strada. Chi racconta di vetri spaccati più volte, o chi di aver trovato l'auto piena di preservativi e ceneri di sigaretta. Sui social i residenti si scatenano e lasciano centinaia di commenti per denunciare le condizioni di via Ramazzini, nel quartiere Colli Portuensi. A pochi metri dall'ospedale Forlanini, dalla fondazione Villa Maraini, e dalla sede della Croce Rossa, la via è un covo di degrado che gli abitanti non sopportano più, segnalando continuamente le criticità sui vari gruppi Facebook di quartiere.

Ladri in azione

A parte i marciapiedi sempre pieni di bottiglie rotte e immondizia varia, il problema principale sembrano essere rappresentato da ladri e vandali che spaccano i vetri delle macchine parcheggiate, tanto che è facile vedere cartelli appesi (addirittura anche a un taxi) con la scritta "qui dentro non c'è niente". Nell'evidente speranza di allontanare qualche malintenzionato.

I racconti dei residenti

"Mi hanno rubato due volte dentro l’auto quando lavoravo lì" racconta Alessandro. "La cosa assurda è che ci sono i carabinieri accanto, ricevendo le denunce lo sanno benissimo qual è la situazione in quella via, eppure non ci vanno a controllare la notte, o non abbastanza almeno" segnala Emilio. "La via in effetti è molto buia e isolata la notte" commenta ancora Francesca. "Al mio ragazzo, per aver sostato un'ora in pieno giorno, hanno sfondato due vetri". Oltre cento commenti per raccontare ognuno la sua pessima esperienza. Complice anche, lo dicono in tanti, la scarsa illuminazione della strada.

Ladri alla ricerca di oggetti di valore eventualmente lasciati nell'abitacolo, di pezzi di ricambio dei veicoli, ma non soltanto questo. Come abbiamo più volte raccontato, il fenomeno è particolarmente concentrato in tutto il quadrante. E in questo senso la vicinanza con la fondazione villa Maraini, centro di cura per tossicodipendenti, fornisce un'ulteriore spiegazione che si aggiunge a quella del semplice furto. Per comprare una dose il tossicomane è disposto a tutto, anche a compiere azioni illegali pur di racimolare qualche soldo. Da qui il tentativo di rubare all'interno delle auto parcheggiate, che spesso va a buon fine.