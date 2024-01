Lavori alle Mura Gianicolensi: bus deviati e divieti di circolazione. Tutte le informazioni

Da Mercoledì 31 gennaio fino a sabato 3 febbraio sarà chiusa al traffico via delle Mura Gianicolensi, in direzione di via Calandrelli all'altezza degli Archi Monumentali delle Mura Gianicolensi.

La chiusura alla circolazione, a partire dalle ore 07:00 di mercoledì, si deve per consentire di svolgere in sicurezza i lavori di smontaggio del ponteggio degli archi delle Mura Gianicolensi nel tratto compreso tra via Calandrelli e via Fratelli Bonnet.

Nello specifico lo stop obbligherà i veicoli giunti all’incrocio con via Fratelli Bonnet (direzione via Livraghi) di proseguire obbligatoriamente dritto per poi svoltare a destra, mentre In via Fratelli Bonnet all’incrocio con viale delle Mura Gianicolensi, verrà istituito l’obbligo di svolta a destra o a sinistra.

La chiusura del traffico riguarderà anche il trasporto pubblico con le linee 44 e 75 deviate in entrambi i sensi di marcia su viale Trastevere, la circonvallazione Gianicolense e viale dei Quattro Venti.