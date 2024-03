Crollo di un muro a Monteverde. I cittadini aspettano ancora la messa in sicurezza

Le cause del crollo sono ancora oggetto di approfondimento da parte degli organi competenti. Ed è ancora aperta l'ipotesi che la responsabilità non sia in capo al Comune ma a privati. Insomma, le indagini in via Giano Parrasio sono ancora in corso.

A tre mesi dal crollo del muro di contenimento della collina di confine tra i quartieri di Monteverde e Trastevere, i residenti aspettano l'avvio dei cantieri per la messa in sicurezza e la riapertura della strada. Il presidente del municipio XII Elio Tomassetti ha incontrato due giorni fa gli abitanti del quadrante per fare il punto sulle attività in corso e le tempistiche. Che purtroppo non sono ancora puntuali.

"Le indagini in corso non hanno ancora permesso l'inizio dei lavori da parte di Roma Capitale" spiega il minisindaco. "Ci siamo comunque attivati subito per l'obiettivo più importante: riaprire in sicurezza la strada, indipendentemente poi dalle cause e da eventuali procedimenti in danno. Pertanto, grazie anche alla Protezione Civile e all’assessorato ai Lavori Pubblici di Roma Capitale, si sono reperiti i fondi necessari nell’ultimo bilancio. Il Municipio ha svolto le progettazioni necessarie per la messa in sicurezza di tutto il costone, anche oltre la parte interessata dal crollo".

Non appena ci sarà l’autorizzazione a procedere, il Comune inizierà gli interventi, stimati in circa tre mesi di lavoro.