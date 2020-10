Ex Forlanini, trenta gatti abbandonati davanti la colonia felina del San Camillo

Una trentina di gatti sono stati abbandonati nella notte tra sabato 24 e domenica 25 ottobre. Sono stati gli operatori dell’oasi felina dell’ex Forlanini a lanciare l’allarme.

La vicenda

"Qualcuno ha avuto la brillante idea di abbandonarli dentro ai loro trasportini. Probabilmente sono stati caricati su un camion e lasciati davanti l'oasio felina del San Camillo, che ringrazio per avercelo subito segnalato perchè è merito loro se questi animali ora avranno una vita dignitosa" ha fatto sapere Daniele Diaco il presidente della commissione Ambiente di Roma Capitale che, domenica 25 ottobre, si è recato all'ingresso dell'oasi di Circonvallazione Gianicolense ed ha documentato con un video l’accaduto.

Il destino dei gatti

"Noi, saputo quanto era successo, abbiamo immediatamente avvertito Earth. Questo è quello che l’uomo compie purtroppo in modo vergognoso ai danni dei nostri amici animali” ha aggiunto il consigliere capitolino. I gatti, a cui i volontari dell’oasi hanno provveduto prontamente a fornire cibo ed acqua, saranno trasportati in una clinica veterinaria all’interno della quale verranno verificate le effettive condizioni di salute. Successivamente saranno assegnati in via definitiva ad una colonia felina.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La denuncia per abbandono

All'ex Forlanini, oltre al consigliere Diaco ed al personale della Asl, si è recata anche Valentina Coppola, presidente di Earth “Vorrei ricordare che lasciare degli animali davanti un’oasi significa comunque abbandonarli. Noi - ha aggiunto aggiunto Coppola - presenteremo comunque una comunicazione di reato alla Procura di Roma”.