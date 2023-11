Chiude Il Faro sfrattato dalla Croce Rossa. A Monteverde niente più calcio sociale

Dopo quasi vent'anni di attività nel campo dello sport e del sociale, ha chiuso Il Faro, centro sportivo di via Arcangelo Ilvento, punto di riferimento dei quartieri Colli Portuensi e Monteverde. "Chiudiamo perché la proprietà non ha mai dato alcun segno di voler far un accordo con noi e, a questo punto, non ci sono più le condizioni per fare la nostra attività" hanno fatto sapere a poche ore dalla festa organizzata in sede per salutare le famiglie, i bambini e i ragazzi della scuola calcio. Il 1 novembre è stato l'ultimo giorno di attività.

L’associazione sportiva dilettantistica CCCP 1987, che attraverso il suo lavoro e il suo impegno ha reso il centro noto in tutta Roma, aveva spiegato in una petizione online (che ha raccolto oltre 1.500 firme) le ragioni dello stop. La Croce Rossa Italiana aveva ripreso possesso dell’area in cui si trova il circolo “contestando la validità del nostro contratto di locazione, che comunque scadrà a luglio, e quindi il nostro diritto a restare negli impianti".

"Per questo motivo ci ha fatto causa e non intende in ogni caso sottoscrivere un nuovo accordo con noi, nonostante non abbia alcun progetto di utilizzo dell’area del circolo" si legge ancora nella petizione. "Non c’è alcuna inadempienza da parte nostra: abbiamo sempre diligentemente e puntualmente versato tutte le somme dovute per l’affitto e le utenze, oltre a farci carico di tutti gli interventi di natura ordinaria e straordinaria per garantire l’uso e la qualità dei campi e delle strutture alla nostra utenza”.

Tante le manifestazioni di solidarietà da volti romani e non del mondo dello spettacolo. Claudio Amendola, Luca Argentero, Barbora Bobulova, Luca Zingaretti e Paolo Calabresi, e ancora Valerio Mastandrea, Elio Germano, Neri Marcorè e Pietro Sermonti. Una vera e propria mobilitazione, quella per salvare il Faro. Che però non è stata sufficiente a salvare la scuola calcio. Così come non è stata sufficiente, almeno per il momento, la mediazione avviata dal municipio XII con la Croce Rossa.

Ricordiamo che l’esperienza che ha reso davvero unico e noto il Faro è quella che lega il circolo alla nazionale di “Crazy for football”, formata da pazienti psichiatrici, un'iniziativa finalizzata a combattere i pregiudizi intorno alla salute mentale nata da un’idea del professor Santo Rullo e raccontata in un docufilm che nel 2017 ha vinto il David di Donatello. Sui campi del Faro si allena, inoltre, anche il Real Zigan, la squadra composta da ragazzi rom del campo di Castel Romano voluta dal fumettista Gipi.

Le ragioni della controversia

Il Faro, lo ricordiamo, stipulò un contratto di affitto dell'area con la fondazione Il Faro di Susanna Agnelli nel 2005. Nel 2020 la fondazione ha chiuso e Croce Rossa ha ripreso possesso dell'area dove si trova il circolo, contestando il contratto di locazione a suo dire illegittimo in quanto non stipulato direttamente con l'ente proprietario. Altra contestazione da parte della storica organizzazione di volontariato riguarda alcune presunte irregolarità dell'area dove sono stati realizzati i campi sportivi, tra cui la registrazione al catasto come orto urbano.

"Pur riconoscendo le nobili finalità delle attività di sensibilizzazione nei confronti delle disabilità svolte dalla società sportiva, Croce Rossa Italiana ha voluto ristabilire la legalità della struttura garantendo la sicurezza di tutte le persone che la frequentano, cosa che, per le problematiche sopra evidenziate, al momento non è garantita" hanno spiegato più volte dall'organizzazione benefica. Al momento si è in attesa delle motivazioni della sentenza con cui il contratto di gestione è stato dichiarato nullo.

La mediazione del municipio XII

"È noto che ci sono stati problemi amministrativi e giudiziari. Per il municipio tuttavia acquisisce rilevanza pubblica il fatto che una struttura nel quadrante Monteverde Nuovo - Colli Portuensi sia chiusa per la stagione in corso, venendo meno un presidio socio-culturale importante, in una porzione di territorio che ha fame di spazi di aggregazione" ha commentato il presidente del parlamentino Elio Tomassetti. La speranza però di rivedere aperto il Faro resta accesa. "Da circa un anno, a seguito anche di atti di Consiglio e di Giunta, abbiamo intavolato un dialogo interistituzionale con la Croce Rossa Italiana, per progettare insieme una destinazione utile ai cittadini per tutta l'area di via Ilvento-via Agnelli. Abbiamo manifestato la nostra disponibilità, insieme ai tecnici del Municipio, ad affrontare tutte le questioni burocratiche e amministrative per rendere l'area pienamente fruibile e disponibile".

"Fin da subito - fa sapere ancora il presidente - Croce Rossa Italiana abbia capito le intenzioni dell'ente locale e si sia resa disponibile a una soluzione condivisa, con un'ipotesi di co-progettazione circa l'assegnazione degli spazi nel pieno rispetto delle norme pubbliche alle quali la stessa Croce Rossa Italiana è sottoposta. Tuttavia, occorre fare presto. Non possiamo permetterci troppi mesi di chiusura di una struttura tanto importante, pertanto stiamo proseguendo il fitto dialogo con la nuova dirigenza nazionale della CRI per riaprire gli spazi ad esperienze utili ai cittadini e con chiare finalità sociali. Si chiude, dopo 18 anni, l'esperienza del CCCP, con cui lo stesso Municipio ha collaborato in varie forme nel corso del tempo. Un'esperienza che ha avuto successo, seguito e affetto da parte della città e dei monteverdini in particolare".