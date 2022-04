Un cinghiale a Monteverde vecchio: intervengono Asl e polizia locale

Nonostante gli appelli sul web di tanti residenti a non toccare l'animale, Asl e polizia locale sono dovuti intervenire. Lo hanno prima narcotizzato e poi portato via per abbatterlo altrove. Parliamo di un cinghiale per la prima volta avvistato nel quartiere di Monteverde vecchio, sulla pista ciclabile di viale dei Quattro Venti, nella giornata di ieri mercoledì 20 aprile.

Le foto hanno fatto il giro dei social network sui gruppi di quartiere. E diversi utenti hanno commentato suggerendo di non dargli fastidio, "se nessuno lo provoca starà per i fatti suoi". Ma l'esemplare è stato valutato come pericoloso dalle autorità competenti, subito intervenute a tutela della sicurezza dei cittadini.

Altri avvistamenti

Non è certo il primo cinghiale che si vede in città. Ormai gli avvistamenti non sono più appannaggio delle zone rurali della periferia. Gli ultimi, Monteverde a parte, sono stati nel quartiere Prati, in un piccolo giardinetto di viale Mazzini. O in zona Torresina, in XIV municipio, dove un residente ha raccontato di aver rischiato addirittura la vita. "I cinghiali hanno attaccato me e il mio cane alla rotatoria dell'asilo in via Paolo Rosi – ha raccontato il cittadino - e per non farmi uccidere il cane ne sono uscito malconcio io con due costole incrinate e varie escoriazioni".