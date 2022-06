Cinevillage: largo Ravizza è assegnata, anzi no. Dal municipio avviso per cercare soggetti interessati

"Ci hanno chiamato vari municipi per poter organizzare con loro la manifestazione. Abbiamo fatto scouting e abbiamo trovato un'altra location a largo Ravizza a Monteverde". Con queste parole l'organizzatore del CineVillage nel quartiere Talenti, Leandro Pesci, presidente di Anec Lazio, annunciava al nostro giornale, quasi un mese fa, il cambio di location per l'estate alle porte. Un trasferimento dato per certo, se non fosse per l'avviso pubblico spuntato da poche ore sul sito del Comune di Roma, con sorpresa degli stessi organizzatori.

Il bando "a sorpresa"

Con una manifestazione d'interesse datata giovedì 9 giugno, il municipio XII cerca soggetti interessati a organizzare lo stesso CineVillage. "Si rende noto che per il periodo dal 27 giugno 2022 al 7 settembre 2022 è stata presentata una istanza di concessione occupazione suolo pubblico per l'evento denominato "Arena Cinevillage Monteverde" in largo Ravizza. Chiunque fosse interessato alla realizzazione di un evento simile, nello stesso giorno e sito, potrà, entro 5 giorni dalla pubblicazione della presente comunicazione, inoltrare formale richiesta corredata dalla documentazione prevista dalla normativa vigente".

Un passaggio obbligato dalla normativa sulla concessione degli spazi pubblici, come ci conferma anche il presidente del XII municipio, Elio Tomassetti. Altrimenti si sarebbe trattato di un affidamento diretto. Nessun assegnazione certa quindi, come sembrava dalle prime dichiarazioni rilasciate a fine maggio.

L'addio al quartiere Talenti

Perché il CineVillage non si terrà a Talenti? La kermesse cinematografica, diventata negli ultimi tre anni un punto di riferimento per gli abitanti della zona, è stata costretta suo malgrado a lasciare il III municipio a seguito di una denuncia presentata da sette cittadini per inquinamento acustico. A certificarlo fu una rilevazione dell'Arpa Lazio.