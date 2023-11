Il municipio chiude le aree verdi delle scuole. Genitori in protesta

I giardini di elementari, materne e nidi del municipio XII sono stati chiusi dal 3 novembre fino a data da destinarsi. A comunicarlo ai dirigenti scolastici sono gli uffici tecnici del parlamentino. La nota è arrivata a seguito di un allerta meteo della Protezione civile relativa alle condizioni meteo dello scorso 2 novembre. Negli istituti sono iniziate le attività di potatura per la messa in sicurezza delle alberature e andranno avanti, si legge nel testo che RomaToday ha potuto visionare, "fino a nuova comunicazione".

"Nelle more della definizione del censimento (sul patrimonio arboreo, ndr), interverrà nei plessi in indirizzo la dita di manutenzione che preventivamente e per motivi di sicurezza delimiterà le aree che dovranno essere inibite fino alla conclusione delle indagini, che avverrà presumibilmente entro la fine dell'anno". Niente aree verdi quindi per i bimbi del territorio, almeno fino a gennaio.

"È una follia chiudere in classe i bambini per otto ore al giorno senza fargli prendere un po' d'aria" commenta a RomaToday la rappresentante di una sezione della materna e delle elementari dell'istituto comprensivo Forlanini, Serena Gentile. Qui "Una settimana fa hanno effettuato delle potature, poi hanno chiuso l'area, senza darci nessun tipo di spiegazione". Serena ha fatto partire una raccolta firme tra i genitori per chiedere chiarimenti e soprattutto di ripristinare quanto prima le aree esterne, ovviamente una volta conclusa la messa in sicurezza. E sempre a firma dei rappresentanti dei genitori è stata inoltrata una nota alla direzione tecnica del municipio.

Sulla questione interviene il consigliere capogruppo della Lega del municipio XII, Giovanni Picone. "È semplicemente vergognoso che a due mesi dall'inizio dell'anno scolastico il municipio si ritrovi a chiudere i giardini, senza aver programmato nel periodo estivo gli interventi di messa in sicurezza. Un'incompetenza che si riflette sui diritti dei più piccoli" commenta a RomaToday. "Ora è necessario mettere una pezza quanto prima a questo disservizio. Senza contare che siamo anche senza assessore al Verde pubblico, un'altra vicenda vergognosa di questa giunta con le correnti del Pd che litigano e il presidente che ancora non ha trovato un sostituto". Già, l'ex titolare all'Ambiente della giunta Tomassetti, Raffaella Neri, si è dimessa lo scorso 2 novembre. E ancora le deleghe non sono state riassegnate.