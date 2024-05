Villa Pamphilj è chiusa, in strada famiglie, corridori e comitive

Villa Pamphilj è off limit. Tutti gli accessi sono chiusi così, chi voleva passare lì il primo maggio magari già dal mattino, è rimasto deluso. La denuncia arriva dall’Associazione per Villa Pamphilj. Anche a seguito di segnalazioni arrivate da alcuni cittadini ci si è accorti che tutti gli accessi al parco erano chiusi. Il motivo? Secondo l’associazione il problema è stato quello di affidare il compito di chiusura ed apertura a persone non del luogo.

Villa Pamphilj chiusa

Le prime segnalazioni verso le otto del mattino. Altre ne sono arrivate anche nelle ore successive. Mamme con i bambini, ciclisti e semplici visitatori che vagavano alla ricerca di un varco. Questa la situazione oggi, mercoledì primo maggio, davanti a Villa Pamphilj. “Affidare un compito come quello di aprire e chiudere i parchi storici a personale che non è del luogo, che magari arriva dall'altra parte di Roma, e che di fatto ha la possibilità di aprire e chiudere secondo orari "allargati" non può essere una sicurezza, un valore aggiunto per Villa Pamphilj, anzi tutt'altro” scrive l’associazione.

Il problema sarebbe legato al fatto che un “ristretto” gruppo di persone debba “fare il giro delle sette chiese” di Roma per andare ad aprire i parchi storici. Un compito difficile, reso probabilmente ancor più impervio in una giornata particolare come la Festa dei lavoratori.

“Non conosciamo le motivazioni per le quali oggi tutti gli ingressi della villa risultano ancora chiusi alle ore 10.00 – si legge ancora nel post dell’associazione - ma possiamo dire che qualsiasi esse siano è a dir poco vergognoso che la Capitale d'Italia gestisca in questo modo il proprio patrimonio storico ambientale”.

Ridateci i giardinieri

L’associazione chiede quindi un ritorno della figura del “giardiniere/custode”, soggetti che “hanno dimostrato tutt'altra puntualità: a villa Pamphilj hanno fatto, per quasi 45 anni un ottimo, quotidiano e puntuale lavoro. Vivevano nei casali situati all’ingresso della villa, gli stessi che probabilmente saranno ora destinati ad altro uso”. Infine, i volontari sostengono che da quando sono cambiate le modalità di apertura e chiusura sarebbero aumentati gli atti vandalici all’interno del parco.