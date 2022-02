La casetta garibaldina di Monteverde sarà un centro culturale

La casetta garibaldina potrebbe presto rifiorire. Il condizionale è d'obbligo perché manca un cronoprogramma dettagliato ma il municipio è intenzionato a velocizzare le procedure per restituire lo spazio ai cittadini, e a tal proposito ha fatto le sue promesse. Stiamo parlando del casale di San Pancrazio, tra la porta omonima e villa Doria Pamphili. Anni di abbandono e di intricate vicende burocratiche che hanno impedito ai cittadini di poter fruire del bene pubblico, nonostante petizioni avviate sul territorio e continue richieste a Comune e municipio. A breve, è la speranza, la svolta.

Nel bilancio previsionale 2022-2024 sono stati stanziati 99mila euro, somma che consentirà al municipio XII di ultimare i lavori di restauro. "La nostra battaglia è andata a buon fine e i fondi sono arrivati - commenta a RomaToday il presidente Elio Tomassetti - daremo priorità a progettazione ed esecuzione dei lavori". Manca però un cambio di destinazione d'uso.

A tal proposito lunedì 28 febbraio è previsto un incontro tra il minisindaco e la Soprintendenza per sbrogliare quest'ultimo nodo. Dopodiché si potrà cominciare a ragionare sul futuro dell'immobile, come spiegato dal presidente che la scorsa settimana ha incontrato i cittadini sul posto per gli ultimi aggiornamenti insieme all'assessora al Patrimonio Stella Squillace. "La destinazione sarà culturale, pensiamo a un centro culturale giovanile - spiega ancora Tomassetti - ma i dettagli verranno stabiliti tramite una coprogettazione con gli enti del terzo settore del territorio".