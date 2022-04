La storica cartoleria del quartiere rischia la chiusura: Monteverde si mobilita

La storica cartoleria di via Giacinto Carini rischia la chiusura. Istituzione del quartiere Monteverde Vecchio, nel 2008 ha aperto al civico 37/b di una delle strade più frequentate del quartiere, conquistando subito affetto e stima degli abitanti della zona. Tutti conoscono il proprietario, Cristiano Di Giorgio, che ha da poco lanciato una raccolta fondi on line, sulla piattaforma GoFundMe, per tentare di restare in piedi. La solidarietà dei monteverdini non si è fatta attendere e in pochissimi giorni sono stati donati oltre 2.800 euro.

"Mi sono deciso a raccontare la mia difficoltà, perché solo continuando a lavorare posso portare a conclusione il piano di rientro che con l’aiuto di istituzioni pubbliche e private ho in corso di ridefinizione" racconta Di Giorgio. A far sprofondare nel baratro l'attività sicuramente i due anni di pandemia. "Anche io, come molti, mi sono trovato con un'esposizione verso fornitori e dipendenti non più sostenibile. Ora sono in mezzo al guado; a breve dovrò affrontare delle scadenze che devo rispettare per poter proseguire con la mia attività". Tanti i romani che stanno dando il loro supporto.

"Chi mi sta leggendo conosce adesso la mia reale situazione - chiude Di Giorgio - perciò può scegliere di aiutarmi con piena consapevolezza e cognizione di causa. Vi ringrazio di cuore per l'ascolto". Anche on line la notizia sta girando e in diversi condividono l'appello del cartolaio promettendo aiuti e invitando gli abitanti a non far mancare la solidarietà. "Se si spegne lui, si spegne tutto il quartiere. Per chi lo conosce ed ha avuto la fortuna di conoscerlo (e anche chi non lo conosce!) condividete questa raccolta fondi" scrive Luca sulla bacheca del proprietario del negozio. Tra i sostenitori anche lo scrittore Fulvio Abbate, che ha rilanciato la battaglia di Di Giorgio sulla sua Telederruti, insieme agli appelli di testimonial famosi. Vedi Carlo Verdone, cliente abitudinario della cartoleria, e il cantante Max Gazzè.