Monteverde, c’è l’ok del Campidoglio: l'area verde di viale Quattro venti sarà riqualificata

La giunta capitolina ha deciso: l’area verde di viale Quattro Venti a Monteverde sarà riqualificata. Per realizzare il progetto saranno impiegati 474mila euro. “Questa è la nostra risposta agli incivili” ha commentato a margine della riunione l’assessora all’ambiente Laura Fiorini.

L’area verde di viale dei Quattro venti cambia look: una operazione di restyling che prevede la realizzazione di un’area cani, orti urbani, percorsi fitness. Il progetto è stato realizzato dai tecnici del Dipartimento Tutela Ambientale ed è stato approvato in giunta capitolina. A breve sarà pubblicato il bando di gara per l’affidamento dei lavori di restyling dell’area situata nel Municipio XII che prevede, tra l’altro, la realizzazione di un’area cani, orti urbani ed un percorso fitness.

“Con questo progetto realizziamo alcuni importanti interventi per restituire ai cittadini un giardino pulito, bello e funzionale dove far giocare i bambini in sicurezza, accogliere i cani in un’apposita area, praticare sport e trascorrere il tempo libero in relax – ha commentato Laura Fiorini, delegata all’ambiente della giunta Raggi - Grazie alla realizzazione degli orti urbani lo spazio sarà anche luogo diffusione di una maggiore sensibilità ambientale. L’area è stata spesso oggetto di atti vandalici che ne hanno compromesso le strutture ed il decoro, questa è la nostra risposta agli incivili”.