Burger King sbarca ai Colli Portuensi e divide il quartiere

Un Burger King al posto delle mura cadenti di un vecchio benzinaio. In viale dei Colli Portuensi, all'angolo con la circonvallazione Gianicolense, ha aperto da poco una nuova sede della famosa catena di fast food americana.

In tanti attendevano il restyling della struttura, da anni elemento di degrado poco gradito ai residenti del quadrante. Non tutti però applaudono all'inaugurazione dell'attività. C'è chi avrebbe preferito altro.

Sui social i residenti si scatenano e commentano a decine la notizia sui gruppi di quartiere. "Speriamo che nel futuro arrivino anche iniziative economiche diverse da quelle di ristorazione" scrive Federico. Magari "un museo, un teatro, un bowling, una grande libreria o una struttura alberghiera".

"Ci mancava questo, solo eccellenze ai Colli" commenta ironico Daniele. C'è chi invece accoglie la novità di buon grado. "Finalmente un po' di luce la sera, era sempre buio" commenta Flavia. O ancora: "Bene per i posti di lavoro, per uno spuntino o una cenetta veloce" scrive ancora Cristina. In tanti fanno notare però le difficoltà di parcheggiare l'auto nella zona. Il traffico nell'isolato è già piuttosto critico, e l'afflusso di auto di chi raggiungerà il nuovo fast food, è la paura, non faranno che peggiorare la viabilità. E qualcuno, tra i tanti, suggerisce: "Era meglio un parcheggio".