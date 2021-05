Raggi annuncia la riqualificazione di un'area giochi a Monteverde. Calenda: "Come fosse il primo volo su Marte"

La sindaca Virginia Raggi comunica sui social la riqualificazione di un'area giochi a Monteverde. A canzonarla è Carlo Calenda.

Gli interventi attuati

"L'area ludica di Largo Ravizza nel Municipio XII torna ai bambini che potranno giocare di nuovo insieme in questa area all'aperto". Così in un post su Facebook la sindaca di Roma Virginia Raggi parla dell’area giochi di zona Monterverde, riqualificata con interventi di miglioria e messa in sicurezza.

"Tra nuove altalene e giochi a molla, tra scivoli e torrette i piccoli potranno muoversi in sicurezza nell'area riqualificata grazie alla nuova pavimentazione antitrauma e all'eliminazione del pericolo rappresentato da alcune parti affioranti in cemento. Per rendere ancora più fruibile lo spazio e affinché diventi un luogo di socialità inclusiva abbiamo montato anche un'altalena a nido insieme ad altre nuove attrezzature".

Lavori strutturali e di manutenzione ma anche installazione di nuovi giochi, "un bel risultato, realizzato grazie ad un appalto da 1 milione con cui stiamo riqualificando decine di aree gioco in tutta la città e all'impegno dei tecnici comunali che hanno anche studiato una diversa disposizione per alcuni dei giochi esistenti, rendendo l'area ancora più sicura, bella e colorata".

La risposta di Carlo Calenda su Twitter

All’annuncio dato sui social anche Calenda risponde con un Twitter, contestando il post della Raggi e puntualizzando il numero delle aree giochi per bambini in città, ancora troppo poche, afferma, rispetto alle altre capitali d’Europa: “La sindaca Raggi annuncia la riqualificazione di un'area giochi a Monteverde come fosse il primo volo su Marte. Ma di nuove ne ha create solo otto in 5 anni (dati Comune). Per avvicinarci alle capitali europee ne servirebbero almeno 1.000. A questo ritmo tra 600 anni ci siamo”.