A Villa Sciarra pronti per riaprire la strada: intorno agli archi una struttura di sicurezza

Una struttura di sicurezza provvisoria consentirà di riaprire la strada. A Monteverde Vecchio i cittadini tirano un sospiro di sollievo. Il tratto di via Fratelli Bonnet in concomitanza degli archi monumentali di villa Sciarra, a stretto giro, dovrebbe essere nuovamente transitabile. Così assicura l'assessore ai Lavori pubblici del municipio XII Francesco Geraci, fornendo i dettagli dell'iter in corso in una relazione inviata all'ufficio consiglio del municipio e al presidente della commissione Trasparenza, Alessandro Petroli.

Stando agli ultimi aggiornamenti sul cantiere comunicati dalla Soprintendenza all'amministrazione municipale lo scorso 22 febbraio, "sarà consegnata a breve la progettazione di un'adeguata struttura di sicurezza e di protezione dall'eventuale distacco di elementi lapidei dalla struttura muraria degli archi su via Calandrelli-via Bonnet". Una sorta di impalcatura temporanea, che servirà a liberare i cittadini dai pesanti disagi legati al traffico del quadrante, più volte lamentati da quando il 27 dicembre scorso, a seguito di un'intervento dei Vigili del fuoco, è stata constatata l'instabilità di alcuni conci dell'arco destro, e interdetto il tratto stradale prima e dopo gli archi a pedoni e veicoli. Le ripercussioni si fanno sentire fino a Trastevere.

Dopo una prima messa in sicurezza, spiega l'assessore, "sarà avviata una campagna di indagini strutturali e materiche per la progettazione dell'intervento definitivo finalizzato alla ristrutturazione e al consolidamento delle strutture murarie". Si spera, anche questo, in tempi brevi. Il timore è che gli archi della villa storica facciano la fine della statua di Garibaldi al Gianicolo, dal 2018 ingabbiata nelle classiche 'reti pollaio' arancioni, segnale di lavori in corso, a seguito di un danneggiamento causato da un fulmine. Quattro anni e zero interventi.

"Anche per villa Sciarra i cittadini hanno paura che cada tutto nel dimenticatoio - commenta il consigliere capitolino della Lega Fabrizio Santori - ho chiesto una commissione urgente per analizzare una serie di aspetti di degrado che riguardano il quadrante di Monteverde Vecchio. Luoghi così importanti, anche sul piano turistico, non possono essere lasciati a questo stato di abbandono".