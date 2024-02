Riaprono gli archi di villa Sciarra. Ci sono voluti due anni di lavori

Una lunga e impegnativa campagna di restauro e messa in sicurezza. Dopo due anni gli archi di villa Sciarra vengono liberati dalle impalcature. Gli interventi erano stati resi necessari dopo la caduta di alcuni laterizi dagli archi nel dicembre del 2021.

Gli interventi effettuati

Inizialmente il passaggio è stato chiuso al traffico, e anche ai pedoni, con parecchi disagi alla viabilità nel quadrante. Poi la riapertura, dopo un primo intervento di messa in sicurezza a giugno 2022. Dopo indagini, analisi geofisiche e iter progettuali infatti, a partire da gennaio fino a maggio 2022, è stato individuato e risolto il danneggiamento all’impianto idrico locale.

"L’intervento ha richiesto attente indagini data la delicatezza del bene" spiega Tomassetti. È stata realizzata una struttura tubolare per garantire la sicurezza statica degli archi e allo stesso tempo permettere il transito veicolare.

Le indagini sono poi proseguite con il monitoraggio del quadro fessurativo, attraverso sensori posizionati in corrispondenza delle lesioni. Le evidenze delle indagini, così come spiegato dal minisindaco, hanno permesso di redigere il piano per il consolidamento e conseguente esecuzione degli interventi necessari.