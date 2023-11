L'apertura straordinaria degli uffici anagrafici nel pre Natale

Da lunedì 27 novembre a lunedì 18 dicembre, dunque per il periodo antecedente al Natale, gli uffici anagrafici del municipio XII resteranno aperti e a disposizione dei cittadini.

Nello specifico in questo intervallo di tempo la cittadinanza potrà sfruttare le 9 le finestre pomeridiane di apertura degli uffici che andranno a rinforzare le aperture straordinarie previsto dall’amministrazione municipale il martedì e il giovedì.

Obiettivo di questa iniziativa è quella di abbattere le liste di attesa servendo un servizio sempre più performante ai cittadini. Fra i risultati già raccolti dalle aperture pomeridiane, rese possibile grazie alla riorganizzazione interna e alla collaborazione col sindaco Gualtieri e all’Assessore al personale Andrea Catarci, c’è l’aumento del numero di carte d’identità elettroniche rilasciate.

Elio Tomassetti, Presidente del municipio XII dichiara: “Esprimiamo pertanto soddisfazione e cogliamo l’occasione per ringraziare il Direttore e tutti i dipendenti del nostro servizio anagrafico che quotidianamente riescono a far fronte, con professionalità ed educazione, alle tante richieste dei cittadini e delle cittadine. Il Municipio è la Casa delle Cittadine e dei Cittadini e stiamo lavorando per renderla sempre più accogliente e accessibile. Lavorare sull’abbattimento delle liste d’attesa è centrale.”