Da via Ozanam raccolte oltre 20.000 firme per fermare l'abbattimento degli alberi

Oltre 20.000 firme raggiunte in pochi giorni per chiedere di fermare l'abbattimento degli alberi nel quadrante di via Ozanam e villa Pamphili. A lanciare la petizione on line, sulla piattaforma change.org, comitati di cittadini di Monteverde, da settimane in protesta contro il taglio di olmi e pini della zona.

"Negli ultimi tempi è in corso una vera e propria campagna di abbattimenti dei grandi alberi romani. Che siano pini, olmi o robinie, il conteggio degli abbattimenti per questi nobili individui verdi sale ogni ora e prescinde dall'accertamento del loro stato di salute e dalla loro collocazione in strade, parchi o ville. Un caso emblematico riguarda i massicci abbattimenti di Villa Pamphili e quelli dei rigogliosi olmi storici di Via Ozanam" si legge nel testo allegato alla raccolta firme.

"Il presidente del municipio XII Elio Tomassetti si è limitato a darne comunicazione qualche giorno fa tramite social, sminuendone così il reale impatto ambientale, paesaggistico, sanitario e soprattutto economico, limitandosi a parlare di "interventi di riqualificazione previsti per il piano giubilare".

A seguito di rilevazioni tecniche, 14 alberi sono stati individuati come ad alto e immediato rischio crollo. Ragione che ha portato alla programmazione di interventi di abbattimento, al momento in corso. Gli altri 46 olmi presenti sulla via, al momento classificati invece nella classe C/D dove il rischio non è "estremo" ma comunque "elevato", subiranno per il momento solo interventi di potatura.

"Non si poteva più attendere, e i disagi erano ormai chiari a tutti. Ogni volta che si presentava un'allerta meteo eravamo obbligati alla chiusura dell'intera strada per evitare incidenti" ha spiegato il minisindaco Tomassetti. Poi la promessa: "L'impegno preso insieme all'assessora Sabrina Alfonsi, è quello di attivare questa ripiantumazione contestualmente ai lavori di rifacimento dei marciapiedi: è infatti noto che il municipio ha inserito tra le priorità dei lavori giubilari proprio via Ozanam, che sarà oggetto di un investimento di circa 1 milione di euro. Siamo consapevoli che questi alberi hanno un ruolo importante anche a livello ambientale, riducendo l‘inquinamento e gli effetti dei cambiamenti climatici. Per questo il dipartimento ambiente garantirà un adeguato meccanismo di compensazione della C02 che potrà coinvolgere la via e le aree limitrofe".