Alberi da abbattere in via Ozanam. Il municipio conferma: "Sono un rischio per i cittadini"

"A seguito di rilevazioni tecniche, 14 alberi sono stati individuati come ad alto e immediato rischio crollo e dovranno essere abbattuti". Il presidente del XII municipio, Elio Tomassetti, interviene nel dibattito sullo stato degli olmi di via Ozanam a Monteverde. E conferma la necessità di eliminare le alberature perché rischiose per la sicurezza dei cittadini.

"Questi alberi sono stati sottoposti a una doppia verifica tecnica, una prima effettuata da parte di un agronomo intervenuto nell’ambito della progettazione degli interventi di riqualificazione previsti nel piano giubilare e poi da parte un secondo agronomo incaricato questa volta dal dipartimento Tutela ambientale. Ambedue hanno determinato la classificazione in classe D ". Che in arboricoltura indica esemplari il cui "fattore di sicurezza naturale" risulta "esaurito", con "prospettive future gravemente compromesse" e un rischio cedimento definito "estremo".

Gli altri 46, al momento classificati invece nella classe C/D dove il rischio non è "estremo" ma comunque "elevato", subiranno per il momento solo interventi di potatura.

"Non ci nascondiamo: è un intervento pesante e doloroso su una strada centrale di Monteverde conosciuta per il suo verde, ma allo stesso tempo parliamo di un lavoro non più rinviabile per garantire la sicurezza e l’incolumità degli abitanti, dei passanti e degli operatori delle attività commerciali" spiega il minisindaco Tomassetti. Una risposta alle proteste di un gruppo di attivisti di associazioni ambientaliste del territorio, che da giorni chiede sugli olmi perizie più approfondite prima di procedere all'abbattimento.

La promessa del municipio

"Non si poteva più attendere, e i disagi erano ormai chiari a tutti. Ogni volta che si presentava un'allerta meteo eravamo obbligati alla chiusura dell'intera strada per evitare incidenti" prosegue Tomassetti. Poi la promessa: "L'impegno preso insieme all'assessora Sabrina Alfonsi, è quello di attivare questa ripiantumazione contestualmente ai lavori di rifacimento dei marciapiedi: è infatti noto che il municipio ha inserito tra le priorità dei lavori giubilari proprio via Ozanam, che sarà oggetto di un investimento di circa 1 milione di euro. Siamo consapevoli che questi alberi hanno un ruolo importante anche a livello ambientale, riducendo l‘inquinamento e gli effetti dei cambiamenti climatici. Per questo il dipartimento ambiente garantirà un adeguato meccanismo di compensazione della C02 che potrà coinvolgere la via e le aree limitrofe".