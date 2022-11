Aggrediscono un ragazzo appena sceso dal bus e gli rubano lo zaino

Hanno aggredito un ragazzo appena sceso dall'autobus per rubargli lo zaino e darsi alla fuga. I due, entrambi egiziani di 20 e 25 anni, sono stati rintracciati dagli agenti delle volanti intervenuti sul posto e arrestati. E' successo a mezzanotte e mezza in via Ugo Forti, zona Monteverde. Il giovane italiano, buttato a terra dai due, non è stato ferito in modo grave.

L'attività rientra nell'ambito dei controlli di prevenzione delle tratte Atac.