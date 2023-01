Monteverde senz'acqua: ecco le strade interessate

Giovedì 12 gennaio 2023 sarà una giornata di disservizi del flusso idrico nel quartiere di Monteverde. Infatti sarà interrotto per dodici ore il flusso idrico in diverse zone del territorio.

La sospensione del flusso idrico riguarderà Via Alberto Mario, Via Anton Giulio Barrili, Via Antonio Cesari, Via Alfredo Oriani, Via Federico Torres. Il blocco riguarderà la fascia oraria 08:00-20:00.

Per l'occasione sarà predisposto in Largo Alfredo Oriani un servizio sostitutivo con autobotte in stazionamento per tutta la durata del blocco del servizio idrico.