Monteverde, studenti in sciopero il 18 gennaio: ecco le scuole che protestano e perché

Hanno paura del contagio, chiedono più spazi per garantire il distanziamento, più attenzione al rispetto dei protocolli sanitari, più mascherine ffp2. Per questo gli studenti dei licei Kennedy, Morgagni, Manara e Montale martedì 18 gennaio non entreranno a scuola.

Sit-in e assemblea pubblica

A farlo sapere sono i ragazzi del collettivo auto-organizzato La Quercia, del Kennedy, in accordo con gli altri tre istituti che si trovano tra Trastevere, Portuense e Monteverde. Prima un sit in davanti all'entrata alle 7.30 fino alle 10.30, poi si ritroveranno tutti in assemblea pubblica alla scalinata di viale Glorioso. Scopo principale è "discutere le direttive ministeriali sul rientro e sulle difficili condizioni in cui il sistema scolastico italiano versa da anni - scrivono in un comunicato. "Gli studenti, attraverso questo atto di protesta, chiedono ancora una volta di essere ascoltati e sollecitano una pronta risposta da parte degli organi competenti".

No alla dad ma più distanziamento

Di didattica a distanza non se ne parla: "Ha rappresentato in questi due anni la principale causa di disturbi mentali tra i giovani - denunciano - e l'aumento dell'abbandono scolastico", ma dall'altro lato si dicono non più disposti "a frequentare degli spazi che non possano garantire il benessere psico-fisico degli utenti del sistema scuola".

"Mascherine gratis e screening settimanale"

Malumori anche per il modo in cui si è rientrati a scuola dopo le vacanze di natale, tra personale scolastico assente, disorganizzazione e problemi nel tracciamento dei casi positivi e nella sanificazione degli ambienti: "Con un sovraccarico di lavoro che grava sulle spalle dei pochi presenti - fanno sapere -, i quali si ritrovano talvolta anche a dover svolgere mansioni non di loro competenza e al di fuori dell'orario lavorativo retribuito". Quello che chiedono gli studenti di Monteverde è "l'implementazione del trasporto pubblico locale, campagne di screening settimanale negli istituti scolastici e mascherine ffp2 gratuite per tutti gli utenti del mondo della scuola".