Monteverde, ancora un guasto alla rete idrica: rubinetti a secco in zona piazza Scotti

Non c'è tregua per i residenti del quadrante di piazza Scotti a Monteverde. Dopo il geyser di sabato dovuto alla rottura di un tubo in un'area di cantiere tra via Crivelli e via De Calvi lo scorso sabato 9 ottobre e un secondo guasto lunedì 11 in via Giuseppe Viola, con residenti e negozianti rimasti senz'acqua per diverse ore, ancora disagi stavolta provenienti dall'incrocio tra via di Monteverde e via dei Colli Portuensi.

La perdita d'acqua ha interessato la carreggiata già da ieri sera giovedì 14 ottobre e i rubinetti dei residenti sono ancora rimasti a secco, con piazza Scotti epicentro del disagio, come segnalato da diversi cittadini sui social

Secondo quanto si apprende, i tecnici Acea sono sul posto in queste ore e il guasto, che non ha niente a che fare con il cantiere tra via Crivelli e via De Calvi, è in via di risoluzione.