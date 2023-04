Un nuovo "bosco urbano" a protezione delle scuole a Monteverde

Monteverde dà il benvenuto a un nuovo, piccolo bosco urbano: nell’ambito dell’iniziativa “Forest for Rome”, avviata dal Campidoglio nel 2022 per combattere l’inquinamento e migliorare la qualità della vita in città grazie agli alberi, in via Isacco Artom sono stati messi a dimora 25 alberi e 16 arbusti.

La piantumazione è avvenuta nei giorni scorsi alla presenza dell'assessora capitolina all'Ambiente, Sabrina Alfonsi, dal presidente del Municipio XII, Elio Tomassetti, all’assessora al Verde, Raffaella Neri, e ai ragazzi delle scuole della zona. Obiettivo finale, arrivare a piantare un milione di alberi in città, creando un piccolo bosco in ogni Municipio.

“Nel nostro si parte da questa piccola foresta urbana, che servirà innanzitutto da barriera verde per proteggere le scuole, 6 nel raggio di poche centinaia di metri, dallo smog e dall’inquinamento acustico di viale dei Colli Portuensi - ha detto Tomassetti - Un polmone verde di 25 alberi e 16 arbusti, sotto i quali i bambini potranno giocare e divertirsi, ma che tolgono dall’aria che respiriamo fin da subito 125 kg di anidride carbonica, per poi arrivare a quasi 52mila quando le piante saranno adulte”.

Prima della fine della stagione verranno realizzati altri cinque boschi, come ha confermato l’assessora Sabrina Alfonsi- Poi, con l’aumentare delle temperature che inevitabilmente la primavera comporterà, sarà sconsigliato continuare a mettere a dimora nuovi alberi. Le operazioni, pertanto, potranno ripartire nella finestra autunnale. Il progetto era stato proposto da Arsial con Agro Camere, che avevano donato anche le essenze messe a dimora nel giugno del 2022 in via delle Vigne nel municipio XI.