Mauro Marcheggiani è il nuovo assessore al Verde del municipio XII 

L'ingegner Mauro Marcheggiani è il nuovo assessore al Verde, alle politiche della Mobilità e Abitative e al Bilancio. Dopo le dimissioni dell'ex assessora Raffaella Neri ufficializzate lo scorso 2 novembre, e più di un polemica sia interna che con le forze di opposizione, il minisindaco Elio Tomassetti è riuscito a coprire la casella mancante in giunta. "Subito a lavoro per proseguire sull'opera di programmazione messa in campo nei primi due anni di lavoro. Mauro è una persona esperta e con una profonda conoscenza della macchina amministrativa e del territorio del municipio" assicura il presidente.

Una laurea in Ingegneria elettrica a La Sapienza, esperto di business intelligence e analisi aziendale, impiegato in varie segreterie politiche della Regione Lazio per più di dieci anni, arriva e si ritrova subito una grana tra le mani: la manutenzione del verde scolastico. Tra le proteste dei genitori sono chiuse fino a gennaio le aree verdi delle scuole del territorio. Il municipio ha messo in campo per le prossime settimane alcuni interventi di messa in sicurezza delle alberature.

"Desidero ringraziare il presidente Tomassetti per la fiducia accordatami con il conferimento dell'importante incarico di assessore. Con profondo senso civico e spirito di servizio accetto questo incarico e le responsabilità che ne conseguono consapevole dell’importanza delle deleghe conferitemi. Metterò fin da subito la mia esperienza e competenza al servizio del territorio in cui vivo" ha dichiarato il neo assessore.

Liti interne e polemiche dall'opposizione

Un profilo che però non piace a tutti. A quanto risulta a RomaToday la situazione è rimasta bloccata settimane per alcuni malumori arrivati al presidente Tomassetti dai consiglieri dem di Donna Olimpia. Il gruppo, vicino all'assessore Eugenio Patanè e al consigliere capitolino Lorenzo Marinone, avrebbero voluto un nome espressione della loro corrente, come lo era Neri.

C'è poi chi storce il naso anche dall'opposizione. "Finalmente il municipio ha l'interlocutore per gestire la grossa problematica del verde scolastico. Una situazione grave fatta di carenze, pericoli e disservizi che sta bloccando di fatto ben nove strutture municipali" commentano i consiglieri Fabrizio Santori e Giovanni Picone, capigruppo della Lega in Assemblea capitolina e in municipio.

"Poco ci importa commentare i panni sporchi in casa di altri, ma preoccupa come sempre l’impasse istituzionale che continua a bloccare i lavori di Consiglio e Commissioni, impedendo di gestire al meglio i problemi dei cittadini" proseguono riferendosi alle frizioni tra correnti interne al Pd locale. E su Marcheggiani contestano il curriculum. "Ci viene presentato come uomo di partito, ma avremmo preferito un altro profilo, magari con un maggior radicamento e conoscenza del territorio, piuttosto che con un passato in segreterie politiche grilline in Regione Lazio".