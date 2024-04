Caos manutenzione strade in municipio XII. Gli uffici non fanno il bando, interviene il Campidoglio

Manutenzione stradale in tilt per le vie del municipio XII. Da Massimina a Monterverde si sta intervenendo con sistemazioni ordinarie e straordinarie di asfalto e marciapiedi solo grazie all'aiuto del Campidoglio e del suo dipartimento Simu (Lavori pubblici) che hanno messo una toppa. La ragione? L'ufficio tecnico di via Fabiola non è riuscito da gennaio a oggi a espletare il bando per l'affidamento dei lavori, lasciando in cassa il milione di euro disponibile per il 2024 al capitolo strade.

Di "crisi" legata alle opere di sorveglianza e manutenzione parla senza mezzi termini lo stesso direttore tecnico del municipio, ingegnere Roberto Caporossi, nella commissione Lavori pubblici del 19 aprile. "Se tutto va bene la prima settimana di maggio dovremmo affidare la gara e rientrare in carreggiata, stiamo procedendo nel frattempo con l'aiuto del dipartimento Simu". Con fondi e ditte del Comune. La ragione del mancato espletamento del bando, in tempi utili da poter utilizzare i fondi a partire da gennaio 2024, sarebbe da ricercare nella carenza di personale negli uffici tecnici municipali.

Un quadro che ha sollevato proteste da una parte di opposizione. "Il Simu può intervenire solo per le urgenze, per voragini, crolli, e non per la manutenzione ordinaria" precisa il consigliere capogruppo di Fratelli d'Italia Gianni De Lucia. "Sul territorio la manutenzione stradale è di fatto congelata. E ora bisogna capire come verranno spesi i soldi, tutti in sei mesi o in proporzione? L'unica certezza è l'incapacità di questa giunta di programmare le opere".

Sulla stessa linea il consigliere capogruppo della Lega, Giovanni Picone. "La difficoltà nel riproporre bandi di intervento e sorveglianza delle nostre strade, ha creato un vuoto di manutenzione che perdura gravemente da mesi e solo grazie all’intervento del Simu le criticità sono state limitate. I cittadini devono sapere che i fondi del 2024 per le opere su strade e marciapiedi non sono ancora stati impegnati così come devono sapere che questa maggioranza non sta mettendo nelle condizioni il nostro Ufficio Tecnico di lavorare al meglio, con coerente dotazione di personale".