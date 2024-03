A Massimina una nuova area verde con giochi per bambini. Ecco il progetto

Si tratta di un'area che da anni aspetta interventi di manutenzione straordinaria. La buona notizia per i residenti è che finalmente si è chiusa la conferenza dei servizi che ha approvato il progetto. Siamo a Massimina, periferia ovest della città nel perimetro del municipio XII, e precisamente nel quadrante compreso tra via Pantaleo Carabellese e via Felice Casorati. L'area è stata acquisita anni fa da Roma Capitale ma è sempre rimasta priva di interventi di qualunque genere, sia legati alla manutenzione che alla progettazione. Ora gli abitanti possono quanto meno sperare che sia presto fruibile.

Il progetto approvato il 18 marzo scorso in conferenza dei servizi prevede la realizzazione di parcheggi con pavimentazione drenante in adiacenza alle due strade e, al centro, un'area verde con giochi e altre strutture per la collettività. Per superare il notevole dislivello presente nell'area, sarà necessario realizzare dei muri di contenimento, sia perimetralmente, che all'interno dell'area, per il contenimento delle spinte trasmesse dal terreno e dai carichi sovrastanti. Dopodiché si potrà intervenire per attrezzare un piccolo parco per i più piccoli.

Aspettando il centro polifunzionale

Un'opera che restituirà un giardino a un quartiere dove da tempo i residenti lamentano l'assenza di servizi e di interventi da parte delle istituzioni. Ricordiamo a questo proposito che un altro cantiere in corso nella zona riguarda la realizzazione di un centro polifunzionale. Partito a settembre del 2022 dopo un'attesa lunga quasi un decennio, al suo interno verrà realizzato un edificio di due piani da 400 metri quadri ciascuno, una piazza e nuovi parcheggi. Dentro l'edificio verranno portati servizi utili alla cittadinanza. "Sarà finito tra la fine del 2024 e l'inizio del 2025" fa sapere a RomaToday il presidente del municipio XII, Elio Tomassetti.