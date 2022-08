Dopo sette anni verrà messa in sicurezza la strada chiusa per frana a Roma ovest

Ci sono voluti sette anni, ma finalmente sono stati stanziati i fondi per la messa in sicurezza di via Gioele Solari alla Massimina. La strada, infatti, dal 2015 è interdetta al transito per uno smottamento dovuto alle forti piogge. Adesso la giunta capitolina ha approvato il progetto e verranno spesi 725.000 euro.

Il 31 maggio 2015 a seguito del maltempo una parte della collina che fiancheggia via Solari, strada che attraversa il consorzio Villa Paradiso, ha ceduto sul marciapiede sottostante. La strada è stata chiusa per evitare conseguenze peggiori, ma non è stata una decisione temporanea. I circa 200 residenti della zona sono stati costretti (e lo sono ancora oggi) a percorrere vie limitrofe, dissestate o scarsamente illuminate, per poter tornare a casa. I lavori dovevano essere fatti dal Simu, ma non se ne prese mai carico.

Adesso, con la decisione del Campidoglio arrivata a inizio agosto, potrà iniziare l'iter per affidare l'appalto. Il progetto, secondo quanto si può leggere sul sito di Roma Servizi per la Mobilità, prevede la realizzazione di un'opera di sostegno, la riprofilatura del versante, la pulizia e il decespugliamento degli spazi verdi, l'abbattimento delle parti instabili e la realizzazione di sistemi anti-erosione tramite ingegneria naturalistica.

"Un intervento particolarmente atteso dai cittadini di Massimina - le parole dell'assessora ai lavori pubblici e alle infrastrutture, Ornella Segnalini -. Quella frana ha causato inevitabili e prolungati disagi alla viabilità della zona rendendo inaccessibile la strada e costringendo per lungo tempo i cittadini a pesanti rallentamenti del traffico. Con l'approvazione della delibera vogliamo porre fine a questa situazione insostenibile, intervenendo il prima possibile per il ripristino della normale viabilità, per riconsegnare ai cittadini la piena fruibilità di una zona importante della Capitale, penalizzata per troppo tempo da iter burocratici lunghi e tortuosi".

"Si risolve finalmente una delle criticità che denunciavamo da più tempo - ha aggiunto il minisindaco del XII municipio, Elio Tomassetti - e per la quale ci siamo messi al lavoro con l'assessora Segnalini fin dal nostro insediamento. Si tratta di un segnale importante verso il quadrante di Malagrotta-Massimina che torna al centro dell'attenzione dell'amministrazione capitolina, come dimostrano anche i numerosi interventi portati avanti sulla viabilità principale grazie alla convenzione con Anas".