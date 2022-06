A Casal Lumbroso mancano i marciapiedi, i cittadini avviano una petizione

"Siamo costretti a camminare in strada e mettere a repentaglio la nostra vita tutti i giorni perché non esistono marciapiedi ne para-pedonali". È questo il grido d'allarme che arriva dagli abitanti di Casal Lumbroso, nel Municipio XII. I residenti del quartiere hanno avviato una raccolta firme per chiedere alle istituzioni di essere ascoltati e di mettere in sicurezza le strade.

"Vicolo del Casal Lumbroso e la consecutiva via del Casal Lumbroso sono strade nevralgiche per il nostro quartiere. Partendo dal GRA / Hydromania, collegano le zone residenziali di Casal Lumbroso e Massimina ai principali servizi del quartiere nonché alle scuole della zona e sono quotidianamente percorse anche da ragazzi in età scolastica e da mamme con bambini e passeggini, costrette a camminare sulla carreggiata" hanno spiegato i cittadini. E ancora: "Oltre al pessimo stato di manutenzione del manto stradale e della segnaletica verticale e orizzontale, entrambe le strade mancano di un percorso pedonale protetto (marciapiede e para-pedonali) completo di attraversamenti illuminati e segnalati correttamente e di fermate sicure per chi utilizza il bus" si legge nella petizione.

La richiesta dei residenti, pertanto, è la realizzazione di un percorso pedonale protetto che si colleghi con il marciapiede presente sulla complanare Aurelia affinché i pedoni possano camminare in sicurezza. Le stesse richieste che arrivano anche da un altro quartiere di Roma, Pietralata. In zona Collina Lanciani, infatti, l'assenza dei marciapiedi sta mettendo in grave difficoltà i residenti. Tra tutti, Bruna che dopo 50anni è costretta a lasciare il posto in cui abita perché in carrozzina e, senza marciapiedi, non può transitare in sicurezza sulle strade.